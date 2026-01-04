川普剛打委內瑞拉！白宮副幕僚長妻暗示下個目標「這國就快了」

國際中心／林昀萱報導

川普批准美軍行動逮捕馬杜洛。（圖／翻攝自白宮臉書）

美國於3日清晨在發起軍事行動中，轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，為川普政府歷時數月、持續施壓行動劃下句點。就在美國捕獲馬杜洛後幾個小時，川普白宮高層幕僚的妻子在社群發布一張圖片暗示「格陵蘭（Greenland）」是下一個，引起討論，丹麥政府也表達抗議。

美國總統川普下令對委內瑞拉採取軍事行動，美軍於1月3日發起「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），對委內瑞拉發動突擊，並逮捕長期被外界批為「非法執政者」的馬杜洛及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）。川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上、戴著眼罩與手銬被押送前往紐約的畫面。紐約市警察局證實，馬杜洛先搭乘直升機被送往曼哈頓，隨後在執法單位車隊戒護下，已抵達位於布魯克林的大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）。這場震撼全球的軍事執法重塑了拉美政局，引發國際關注。

白宮副幕僚長史蒂芬米勒妻子發文暗示格陵蘭是下一個。（圖／翻攝自X平台@KatieMiller）

就在美國行動得手後短短幾個小時，白宮副幕僚長史蒂芬米勒（Stephen Miller）的太太、立場右翼的主持人凱蒂米勒（Katie Miller）在社群平台X發布一張格陵蘭全島變成美國國旗顏色的加工圖寫道「快了（Soon）」，被認為在暗示川普下一個將併吞格陵蘭，引發爭議。格陵蘭是全球第一大島，也是丹麥的海外半自治領土，川普過去屢屢拋出「格陵蘭必須屬於美國」的強硬說法，引發丹麥不滿。

此番凱蒂曬出具有挑釁意味的圖片後，丹麥駐美大使索倫森（Jesper Sorensen）立即轉發並表示「期望美方能對丹麥的領土完整給予充分尊重。」索倫森強強調，丹麥和美國是緊密盟友也應該要持續合作。

