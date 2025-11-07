川普剛離開！美軍基地收白色粉末包裹 多人不適送醫

根據《CNN》報導，美國馬里蘭州一處軍事基地於6日收到一個可疑包裹，導致多人身體不適並被送往醫院。這個包裹內含不明白色粉末，目前調查仍在進行中。

美軍基地收到可疑包裹內含白色粉末導致多人不適送醫。（示意圖／unsplash）

安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）發表聲明表示，基地內一棟建築物在有人「打開可疑包裹」後被緊急疏散。聲明中提到：「作為預防措施，該建築物及相連建築物已疏散，並在周圍區域設立了警戒線。基地的第一應變人員已趕赴現場，確認沒有立即威脅，並已將現場移交給特別調查辦公室。調查目前仍在進行中。」

兩位熟悉調查情況的消息人士透露，在包裹被打開後，數人被送往基地內的馬爾科姆格羅夫醫療中心。其中一位消息人士表示，危險物質處理小組（HAZMAT）的初步現場檢測未發現任何危險物質，但調查仍在繼續。危險物質處理小組已於6日晚間離開現場。

目前尚不清楚接觸該包裹人員的不適症狀程度。信封被打開的房間位於空軍國民警衛隊準備中心（Air National Guard Readiness Center）所在的建築物內，該房間目前仍處於關閉狀態。

兩位消息人士還表示，調查人員正在評估包裹中所附帶的政治宣傳品。

安德魯聯合基地是美國總統、副總統和內閣部長等重要人物在公務旅行時經常使用的軍事基地。川普總統於5日曾在該基地出現。

空軍國民警衛隊準備中心作為國民警衛局與各州和領地的空軍國民警衛隊單位之間的聯絡機構。

