川普創和平理事會 竟邀請「2國家」跌破眾人眼鏡

即時中心／張英傑報導

美國總統川普設立所謂「和平理事會」（Board of Peace），並邀請多國領導人跟政要加入，各國反應不一，目前傳出川普竟然連這「2國家」都邀請，跌破眾人眼鏡！

綜合外媒報導，川普要成立「和平理事會」，希望能解決全球衝突，並監督加薩的治理與重建；川普還形容，這是史上任何時間、地點所組成過最偉大、最具聲望的理事會。

根據了解，「和平理事會」已經發給至少60個國家入會邀請；各國反應不一，身為歐洲大國的法國，總統馬克宏就表明拒絕加入，讓川普氣炸，揚言要對法國酒類課徵200%關稅，以此脅迫法國加入，不過，最令人吃驚的是，外界傳出川普竟然連發動「俄烏戰爭」的俄羅斯，總統普丁都發出邀請，跌破眾人眼鏡！對此，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）日前證實此事，並表示正在跟美方釐清相關細節，並未提到普丁是否有意加入。

同時，中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會證實，中國已收到美國的邀請，但他未明確說明北京是否會接受。







