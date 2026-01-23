川普創和平理事會19國簽署「G7、中俄無響應」 馬斯克諧音梗暗酸

美國總統川普成立的「和平理事會」22日在瑞士達沃斯正式舉辦簽署儀式，共有19國派代表出席，不過理事會爭議重重，G7國家無人響應，中俄遲遲不表態，包含法國、英國、瑞典在內，歐洲多國表態拒絕參加，都讓和平理事會的前景被打上問號。

和平理事會簽約 川普：和聯合國是夥伴關係

「和平理事會」22日在瑞士達沃斯正式舉行簽署儀式，川普滿臉笑容展示章程，共有19國出席，不過各界憂心理事會取代聯合國，歐洲反應冷淡，G7國沒有任何成員響應號召，中國和俄國也遲遲不表態。

川普表示，「和平理事會」可以做任何想做的事情，而且會跟聯合國合作，他直言聯合國有巨大潛力卻沒有充分利用。

和平理事會初衷是協助加薩重建，後來擴大為解決全球紛爭，現在已經有35國加入，川普自豪表示，大家都想成為理事會的一分子，中東問題很快能輕易結束，並強調理事會跟聯合國是夥伴關係，淡化疑慮。

暗酸川普？馬斯克：PEACE是指「PIECE格陵蘭、委國土地」？

然而國際安全計劃專家巴爾雅科夫認為，任命、罷免、否決新成員、索要資金等權力，都集中在主席川普手中，邀請俄國等發起戰爭的國家參與、付費換取永久席次，都讓這個組織問題重重。聯合國重申聯合國重要性無可取代，目前尚未接獲通知，不清楚雙方要怎麼合作。

外界對和平理事會態度保留，同樣人在達沃斯的特斯拉執行長馬斯克大玩諧音梗，被問到聽說川普要成立和平（PEACE）峰會，他酸回「想到的是一塊（PIECE）格陵蘭或委內瑞拉的一塊土地嗎」，似乎是在暗酸川普。

