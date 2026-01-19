川普創「和平理事會」為解決全球衝突！克宮證實普丁受邀了

國際中心／倪譽瑋報導

美國總統川普近日宣布成立「和平理事會（The Board Of Peace）」，並邀請約60個國家加入，該理事會的主席由川普親自擔任，目標是解決全球衝突。但有許多國家都未表明自己受到邀請，有外交官透露，一些官員擔憂「和平理事會」會影響聯合國的運作。不過，如今克里姆林宮宣布，俄羅斯總統普丁有獲邀加入和平理事會，正在與華府確認細節。

綜合《路透社》等外媒報導，先前川普表示要成立「和平理事會」，旨在解決全球衝突，並監督加薩的治理與重建，委員會成員名單將於近期公布，他高呼「這會是有史以來最偉大、最負盛名的委員會」。

《路透社》引述外交官的說法表示，「和平理事會」的邀請已向約60個國家發出。雖然送出邀約了，但許多國家未出面證實，外交官透露，一些官員已透過匿名來表達「和平理事會」可能影響到聯合國運作的擔憂。

不過，19日克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）宣布，普丁也獲邀加入「和平理事會」，俄國正在和美方「釐清所有細節」，但培斯科夫沒有明確提及，普丁有意加入。

