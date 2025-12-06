川普劃退出北約紅線! 華府警告 : 歐洲2年內再不接手防務 美軍將撤出核心

北約持續援助烏克蘭，讓俄軍難以突破戰線。圖為俄烏戰爭示意圖。 圖：翻攝自 騰訊網 一國之君歷史研究

[Newtalk新聞] 美國近期頻頻向歐洲釋出強烈訊號，要求北約歐洲成員國在 2027 年前接管大部分常規防務，否則美國可能會停止參與部分北約協調機制。此舉顯示，美歐之間的軍事責任分配正面臨重大重新調整。

美國北約高級指揮官阿萊克西斯·格林克維奇表示，歐洲「不需要那麼多美軍」駐防，即便美軍縮編，歐洲仍「完全可以過得很好」。他的言論伴隨著川普政府的新戰略將更多軍力轉往印太，美國已於上月自羅馬尼亞撤出 800 名士兵，成為首波調整的象徵。

美國此時發出撤軍訊號，再度引發歐洲對川普立場的疑慮。川普過去對北約第五條款態度冷淡，甚至質疑若俄羅斯攻擊波蘭，北約是否應啟動集體防禦。他也持續要求盟國提升軍費，並罕見以「鼓勵俄羅斯攻擊欠費國家」的言論施壓。

此外，美國國務卿盧比歐缺席北約外長會議，也被視為華府冷落北約的另一項警訊。

美國國務卿盧比歐缺席北約外長會議，也被視為華府冷落北約的另一項警訊。

根據《路透社》報導，美國在本週於華盛頓舉行的一場閉門會議中，向多國歐洲代表明確傳達：若歐洲未能在 2027 年前接手北約大部分常規防禦，包括情報、遠程導彈與協調任務，美國可能退出相關協作機制。

知情人士透露，美方認為自俄羅斯 2022 年擴大入侵烏克蘭以來，歐洲在提升自身防禦能力方面「進度不足」，因此需要更積極的時間表。多位歐洲官員回應，美方要求不但缺乏明確標準，2027 年的期限也根本不可能達成。

歐洲目前面臨多項限制：軍工產能不足，高需求武器往往需多年交貨，無法短期複製美國的高階情報與情監偵能力，指揮、後勤、遠程火力等關鍵領域仍高度依賴美國。官員指出，歐盟即便設定 2030 年具備「自我防衛能力」，這一時程已被視為雄心勃勃，遑論三年內接手美方角色。

川普政府對北約的態度時冷時熱。競選期間，他強烈批評歐洲軍費不足，甚至威脅「讓俄羅斯去侵略那些不付錢的國家」。但在 6 月北約峰會中，他又讚揚歐洲願意把軍費目標拉高到 GDP 的 5%。

歐洲目前面臨多項限制：軍工產能不足，高需求武器往往需多年交貨，無法短期複製美國的高階情報與情監偵能力，指揮、後勤、遠程火力等關鍵領域仍高度依賴美國。圖為芬蘭羅瓦亞爾維訓練場近期聚集 2200 名北約官兵與 500 件重裝備，進行冬季砲兵演訓。

近幾個月，川普在對俄政策上搖擺不定：一方面採取強硬態度，一方面又表示願意與莫斯科談判。歐洲官員抱怨，他們幾乎被排除在相關談判之外。

在本週的北約外長會議上，美國副國務卿蘭道直接表示：「由歐洲來負責歐洲的防衛，是顯而易見的事。」

北約方面則表示，歐洲確實已逐步承擔更多責任，但對於美方設定的 2027 年期限則不予評論。

隨著美軍重心加速轉向印太，歐洲安全架構正面臨冷戰以來最大變局。俄羅斯軍事威脅升高、美國政策不確定性加劇，使歐洲是否能在有限時間內彌補美國能力缺口，成為未來數年全球安全局勢的關鍵。

