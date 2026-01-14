川普力挺伊朗示威者 稱援助在途

記者潘紀加／綜合報導

美國總統川普13日宣布取消與伊朗官員會談，並鼓勵示威群眾繼續抗爭，因為「援助正在路上」；聯合國和歐盟也聲援伊朗民眾，譴責伊朗當局的鎮壓暴行。

川普在「真實社群」發文表示，將取消與伊朗官員的所有會談，直到「殺戮抗議者的行徑停止」，他也向參與示威的伊朗民眾喊話，強調「援助正在路上」，透露將向該國示威群眾提供協助。此前，川普已警告伊朗當局，若繼續屠殺示威者，不排除發動打擊，並宣布對與伊朗進行貿易的國家課徵25%關稅。

美國「哥倫比亞廣播公司」（CBS News）報導，根據當地醫療院所統計，死於抗議活動的人數至少有1.2萬人，甚至傳出伊朗政府可能對示威者處以絞刑。

對此，川普警告美方不排除採取「非常強硬的行動」；聯合國人權事務高級專員圖克則要求德黑蘭當局，停止對和平示威群眾的暴力鎮壓，強調此舉恐侵犯人權、違反國際法。歐盟執委會主席范德賴恩也表示「將與勇敢爭取自由的伊朗人民站在一起」，並對暴力鎮壓者祭出制裁。

據傳已有1.2萬人死於伊朗政府暴力鎮壓，引發國際社會高度關切。（達志影像／美聯社）