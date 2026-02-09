川普力挺右翼盟友奧班 盧比歐下週將訪匈牙利

美國國務院9日表示，美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)下週將訪問匈牙利。美國總統川普(Donald Trump)先前已表態支持匈牙利總理奧班(Viktor Orban)，這位右翼領袖在匈牙利4月大選前的民調表現落後。

盧比歐將在結束慕尼黑安全會議(Munich Security Conference, MSC)的演說後，前往匈牙利和斯洛伐克訪問。美國副總統范斯(JD Vance)去年在慕尼黑安全會議中嚴厲指責歐盟、並支持歐洲極右派。

廣告 廣告

盧比歐通常被視為川普政府中較為客氣的人物，今年他將代表美國出席這項會議，而非范斯。

由於川普考慮從北約(NATO)盟友─丹麥手中奪取格陵蘭(Greenland)，盧比歐此行正值美國與歐盟的關係再度緊張之際。

美國國務院發言人皮戈特(Tommy Pigott)表示，盧比歐15日和16日將在布達佩斯和匈牙利的重要官員會面，以強化彼此共享的雙邊與區域利益，包括兩國對於透過和平進程來解決全球衝突的承諾、以及美國與匈牙利的能源夥伴關係。

奧班是罕見地與俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)關係密切的歐盟國家領袖，而且經常反抗歐盟支持烏克蘭的倡議。

奧班去年曾策劃一場川普與普丁之間的高峰會，但後來因為美國官員確信俄羅斯不太可能對烏克蘭議題妥協而取消。

川普上週在社群媒體發文力挺奧班，稱這位歐盟國家中在位最久的領袖，是「真正的朋友，鬥士，而且是個贏家」。

但尋求在4月12日的大選中獲得連續第5個任期的奧班，正面臨前所未有的挑戰，民調顯示他落後於反對派領袖馬格雅(Peter Magyar)所領導的政黨。過去曾是政府圈內人的馬格雅，如今已成為政府的批評者。 (編輯:柳向華)