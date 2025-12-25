川普力挺宏都拉斯親台候選人勝選 對手拒接受

（中央社德古西加巴24日綜合外電報導）宏都拉斯11月30日舉行總統選舉，在歷經逾3週的計票延宕、技術問題與舞弊指控後，美國總統川普支持的候選人阿斯夫拉今天獲宣布為勝選者，對手納斯拉亞拒絕接受選舉結果。

路透社報導，宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）表示，保守派的阿斯夫拉（Nasry Asfura）贏得40.3%的選票，險勝囊括39.5%選票的中間偏右自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。執政黨自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）大幅落後，排名第3。

阿斯夫拉競選時主打廣泛的親商政見，稱私人投資是推動國家進步的必要條件，他的政治主張則是聚焦於就業、教育與治安。他還暗示，他可能會將宏都拉斯的外交承認由北京轉向台灣。

由於選舉結果陷入膠著，且計票系統十分混亂，約有15%的計票表，其中包含數十萬張選票，必須以人工重新計算，才能確定這場大選的勝選者。

投票後數週，自由重建黨一再號召民眾參與抗議活動，譴責這場選舉是「選舉政變」。抗議活動干擾人工計票作業，並阻礙官員進入存放計票表的建築物。

這場選舉的票數差距極小，爭議仍持續發酵，最終結果由兩名選委會委員與一名副委員同意通過。第3名委員歐喬亞（Marlon Ochoa）沒有出現在宣布勝選者的影片中。

總統選舉結果確認後，阿斯夫拉在社群平台X上發文表示：「宏都拉斯，我已準備好治國，不會令你們失望。」阿斯夫拉將於明年1月27日就職，展開2026年到2030年任期。

納斯拉亞拒絕接受全國選委會宣布的結果，稱有應計未計的選票被排除在外，但同時敦促支持者保持冷靜，不要採取任何擾亂或暴力行為。

納斯拉亞今天下午在首都德古西加巴（Tegucigalpa）舉行的記者會上表示：「我不接受基於疏漏的結果。民主不會因為疲憊而停擺，也不會因為今天是24日而停止，對宏都拉斯人民來說，這是最悲傷的耶誕節。」這是納斯拉亞第3度競選宏都拉斯總統職位失利。

宏都拉斯國會議長芮登杜（Luis Redondo）也拒絕接受這次選舉結果。執政黨自由重建黨（Libre）籍的芮登杜（Luis Redondo）在X平台發文說：「這完全不合法，毫無效力。」

67歲的阿斯夫拉是政治人物兼商人，曾任首都德古西加巴（Tegucigalpa）市長。川普在宏都拉斯大選前在「真實社群」（Truth Social）發文表態支持阿斯夫拉，稱他是「宏都拉斯唯一真正捍衛自由的朋友」，呼籲民眾把票投給他。

川普也揚言，如果阿斯夫拉沒有勝選，他將切斷美國對宏都拉斯的財政援助，他還特赦同為國家黨（National Party）籍的前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）。葉南德茲因販毒與武器相關罪名，在美國被判處45年有期徒刑。

在計票延宕期間，川普也再度介入選舉，在未提出證據下指控選舉存在舞弊，並表示如果宏都拉斯變更阿斯夫拉領先的初步結果，將「付出慘重代價」。

專家表示，川普支持阿斯夫拉是他意圖在整個拉丁美洲打造保守派聯盟的一環。目前拉美的保守聯盟橫跨薩爾瓦多的布格磊（Nayib Bukele）到阿根廷的米雷伊（Javier Milei）。

納斯拉亞與執政黨自由重建黨都譴責川普的言論是干預選舉。納斯拉亞12月初告訴路透社，川普在最後一刻的介入，害他與勝選失之交臂。

宏都拉斯選舉結果出爐後，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在X上發文表示：「美國祝賀總統當選人阿斯夫拉，期待與他的政府合作，促進我們半球的繁榮與安全。」

盧比歐敦促各方接受選舉結果，以「確保政權和平轉移」。

美洲國家組織（Organization of American States）秘書長拉姆丁（Albert Ramdin）表示，美洲國家組織「注意到」宏都拉斯選舉結果，將在未來幾天發布調查結果與建議。

拉姆丁在X上發文表示：「秘書處知悉選舉過程中所遇到的困難，肯定宏都拉斯各機構所做的工作，並對公民投票的全面重新計票尚未完成表達遺憾。」（編譯：張曉雯）1141225