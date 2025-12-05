川普力挺機器人！概念股連日爆發 這幾檔搭順風車開飆

財經中心／余國棟報導

川普政府正研擬最快明年發布「機器人產業行政命令」，以強化美國製造與AI實體應用布局，相關政策帶動美股機器人概念股連日飆漲，消息持續延燒至台股，今（5）日機器人族群再度全面啟動。（圖／記者余國棟攝影）

根據外電報導指出，川普政府正研擬最快明年發布「機器人產業行政命令」，以強化美國製造與AI實體應用布局，相關政策帶動美股機器人概念股連日飆漲，特斯拉（Tesla）昨夜續攻1.74%。消息持續延燒至台股，今（5）日機器人族群再度全面啟動，成為盤面最亮眼焦點，資金明顯湧向機器人概念股，羅昇（8374）、達明（4585）、台灣精銳（4583）、所羅門（2359）、和椿（6215）、上銀（2049）齊步勁揚，宣告這波AI機器人熱潮並非一日行情。

今日盤中，羅昇股價再度攻高至91.6元，上漲8.3元，連兩日亮燈漲停，成為盤面資金追捧的「機器人王者」買單高掛逾6千張；達明也強勢表態，股價漲27元至364元，大漲8.01%，買氣爆棚。高價台灣精銳受惠市場看好其精密減速機技術，在新一代人形機器人應用中扮演關鍵角色，盤中攻上702元，大漲62元、漲幅達9.69%。

另外，機器人代理大廠所羅門，今股價續漲3.5元至142元，漲幅2.53%，連日獲利回補買盤支撐。自動化控制設備商和椿同步勁揚，報117.5元、上漲5元、漲幅4.44%；上銀（2049）則以精密傳動元件受惠最大，股價上攻至200元，上漲4元或2.04%，顯示整體機器人供應鏈全面啟動，從零組件、控制系統到整合應用全線開火。

據了解，美國商務部長盧特尼克，近日已多次與機器人業者會談，強調將「全力推動」美國機器人產業發展，預計將成立機器人工作小組，並研擬將相關產線與供應鏈回流美國的政策，搭配稅務與製造補貼，全面打造「美國製造2.0」新時代。法人分析，這項政策若正式落地，台灣身為機器人零組件供應重鎮，勢必成為政策受惠者。

市場人士指出，美國此舉目的除為強化「美國製造」與AI產業整合外，於台灣擁有「非紅供應鏈」的優勢，可望繼無人機之後，再成為美國機器人的製造中心。台灣機器人供應鏈從上游精密零組件、控制模組到中下游整合應用均具競爭力，近年更積極與國際大廠合作，如上銀、所羅門、羅昇等。

今早大盤雖呈現平盤震盪，但電子次族群表現分歧下，機器人概念股卻逆勢再掀起強攻潮。法人認為，川普政府若正式發布行政命令，將有機會引爆AI實體應用新題材，短線資金湧入將延續熱度，預期相關族群仍將成為年底至明年第一季的多頭新主軸。

