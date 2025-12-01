川普力挺的宏都拉斯總統候選人小幅領先 親台派若勝選 宏台可能復交？
周日宏都拉斯舉行大選，選民投票選出總統、全部128名國會議員和大約300名地方代表。（圖片來源／Nasry Asfura臉書）
《美聯社》和英國《BBC》報導，得到美國總統川普支持的保守派、親台派候選人納斯里·阿斯夫拉（Nasry Asfura）在宏都拉斯總統選舉微幅領先，若最後由親台派當選總統，宏都拉斯真的可能與台灣恢復邦交，不只將獲得美方大力支持，也將是中國在中南美洲的重大挫敗。
周日，宏都拉斯舉行總統大選，周一（12月1日）根據國家選舉委員會（CNE）公佈的初步結果，目前已開出超過40%的選票，在野「國家黨」（PN）的保守派候選人阿斯夫拉得票率為41%，微幅領先前電視主持人兼副總統納斯拉拉（Salvador Nasralla）的39%，納斯拉拉為中間偏右自由黨（PL）主席，也是親台派。
宏都拉斯親中的總統候選人可能落敗
國家選舉委員會主席強調，這些結果只是初步、不完整的數據，並表示兩位保守派候選人的選情非常膠著。但是宏都拉斯政壇應該會變天，因為執政的左派候選人蒙卡達（Rixi Moncada），得票率約為19.54%，排名第三。
國家報（El Pais）短評，現任總統卡蕬楚支持的「自由重建黨」（Libre）候選人蒙卡達此番慘敗，這是自由重建黨2011年由前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）創立以來所遭遇最大挫折。
宏都拉斯主張與台灣復交的2位候選人得票率都領先，篤定當選，宏都拉斯即將變天，燃起台宏復交的希望。
根據《民視》報導，我國外交部次長陳明祺表示，台宏斷交以來，自由貿易中止、養蝦業也受到衝擊，後續對於兩國關係會繼續努力，不過立委也坦言，不用過度樂觀天真，選舉政見會因局勢變化，而且我們不花錢買邦交國。
台灣與宏都拉斯有望恢復邦交
阿斯夫拉和納斯拉拉周日晚間都表示計票尚處於初期階段，都拒絕宣布勝選。在兩黨競選總部最初一片歡騰之後，隨著計票工作的緩慢推進，首都街頭在周日晚間總體上恢復平靜。
還有很多選票尚未清點，隨著選票陸續統計，領先優勢很容易發生變化，尤其是在偏遠地區。然而，到目前為止，對於阿斯夫拉的支持者來說，無論是在宏都拉斯還是在華盛頓，這都是一個令人鼓舞的夜晚。
現年67歲的阿斯夫拉曾擔任宏都拉斯首都特古西加爾巴的市長，他以務實的政治家形象參選，並著重強調廣受歡迎的基礎設施建設項目。
宏都拉斯總統只能連任一屆，任期4年，在周日選舉中，選民選出全部128名國會議員和大約300名地方代表。
美總統川普公開發聲力挺阿斯夫拉
就在投票前幾天，美國總統川普上周五（11月28日）公開支持阿斯夫拉，並表示他將與美國攜手打擊販毒的共產主義份子，並且是川普政府唯一願意合作的洪都拉斯候選人。
川普在自家社群媒體Truth Social的另一篇貼文寫道，「如果阿斯夫拉沒贏，美國就不會白白浪費錢，因為錯誤的領導人只會給一個國家帶來災難性的後果，無論這個國家是那個國家。」
根據美國國務院網站顯示，上個財政年度美國向宏都拉斯提供超過1.93億美元的援助。儘管後來援助有所削減，本年度仍提供超過1.02億美元的援助。國會網站，川普政府據稱已削減原定於2024年和2025年撥付給宏都拉斯的1.67億美元經濟和治理援助。
阿斯夫拉在一系列社交媒體的貼文承諾，將為每個人帶來發展和機會，促進國內外投資進入宏國，為所有人民創造就業機會。
川普將特赦前「國家黨」主席葉南德茲
上周五，川普還拋出一顆「震撼彈」，他宣布將特赦前「國家黨」（PN）主席葉南德茲，此舉震驚洪都拉斯民眾。當初因為葉南德茲協助毒販向美國走私古柯鹼，被判處45年監禁，目前他已在美國監獄服刑一年。
許多宏都拉斯人民表示，這不會影響他們的投票。就在投票前幾天，川普猛烈抨擊另外2位候選人納斯拉拉和蒙卡達，警告他們可能會讓宏都拉斯重蹈委內瑞拉的覆轍。
一些選民呼應川普的警告，認為蒙卡達可能會讓宏都拉斯變成另一個委內瑞拉，因為現任總統卡蕬楚與委內瑞拉的總統馬杜羅保持友好關係。
犯罪和就業是許多選民最關注的問題。儘管國際貨幣基金（IMF）讚揚卡蕬楚政府的財政責任，但在過去4年裡，在卡蕬楚的領導下，兇殺、謀殺案件和失業率都向上攀升。宏都拉斯仍是中美洲兇殺案件比率最高的國家，宏都拉斯民眾也抱怨就業機會稀少。
