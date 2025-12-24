川普力挺親台候選人當選宏都拉斯總統 國會議長拒承認斥「選舉政變」

宏都拉斯全國選委會宣布，國家黨總統候選人阿斯夫拉當選總統。圖為阿斯夫拉在11月30日投票日舉行記者會。路透社資料照片



宏都拉斯總統大選歷經數週計票延宕、技術問題與舞弊指控後，選務機構週三（12/24）正式宣布，由親台的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉當選總統。不過執政黨籍的宏都拉斯國會議長雷東多（Luis Redondo）拒絕承認結果，形容這是「選舉政變」。

路透社、美聯社報導，宏國全國選舉委員會官方數據稱，在完成99.93%計票後，阿斯夫拉（Nasry Asfura）獲148萬1517票，得票率40.26%，險勝中間偏右自由黨（PL）納斯拉亞（Salvador Nasralla）得票145萬5169票，得票率39.54%。

執政的自由與重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以70萬6266票、得票率19.19%遠遠落後，排名第三。

阿斯夫拉是政治人物兼企業家，曾任首都德古西加巴市長，競選時主打親商政策，強調私人投資是推動國家前進的必要條件。他的政綱主軸聚焦就業、教育與治安。他7月接受彭博新聞專訪時曾表示，若勝選將恢復與台灣邦交，並與美國建立更緊密關係。

宏都拉斯現任左派總統卡斯楚（Xiomara Castro）上任後，2023年與台灣斷交並與中國建交。阿斯夫拉表示，宏國和台灣有邦交時的情況「比現在好百倍」，當時宏國獲得更多援助，貿易活動也更興盛。

2025年12月24日，宏都拉斯中央選委會確認國家黨候選人阿斯夫拉當選總統，國家黨副總統候選人安東妮耶塔向記者發表談話。美聯社

選舉結果確認後，阿斯夫拉在X平台發文寫道：「宏都拉斯：我已準備好治理國家，我不會讓你們失望。」

不過，執政黨籍的國會議長雷東多（Luis Redondo）拒絕承認結果。他在X平台發文形容這是「選舉政變」，「完全違法，毫無效力」。

這次大選投票結束後，計票期間一直呈現阿斯夫拉略微領先的狀態。由於選情極為接近，加上開票系統混亂，約15%的選票清冊必須透過人工重新計票，涉及數十萬張選票。執政黨曾多次號召示威，指控這是「選舉政變」。

週二晚間，多名選務官員與候選人已就選舉結果爆發爭執與抗議。週三選舉結果公布後，納斯拉亞也堅稱選舉存在舞弊，並稱中央社選委會「背叛了宏都拉斯人民」。

2025年12月24日，宏都拉斯中央選委會確認國家黨候選人阿斯夫拉當選總統，國家黨支持者歡慶。路透社

●川普力挺阿斯夫拉 盧比歐籲各方接受選舉結果

阿斯夫拉是美國總統川普（Donald Trump）指名力挺的候選人。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）週三於X平台發文表示：「美國祝賀當選總統阿斯夫拉，並期待與其政府合作，促進本半球的繁榮與安全。」他也呼籲各方接受選舉結果，「確保權力和平交接」。

川普在選前公開發文表態支持67歲的阿斯夫拉，稱阿斯夫拉是「宏都拉斯唯一真正的自由之友」，呼籲選民投票給他。

川普還特赦與阿斯夫拉同黨籍、因毒品走私與武器指控在美服刑45年的前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），甚至威脅若阿斯夫拉未能勝選，將切斷美國對宏都拉斯的金援，。

2025年12月24日，宏都拉斯中央選委會確認國家黨候選人阿斯夫拉當選總統，國家黨支持者歡慶。路透社

在計票延宕期間，川普再度介入選情，指控選舉舞弊。由於初步選情顯示阿斯夫拉略微領先，川普還曾警告若結果有更動，宏都拉斯將「付出慘痛代價」。納斯拉亞與執政黨都曾譴責川普言論干預選舉。

專家指出，川普支持阿斯夫拉，是在拉丁美洲打造保守派陣營策略的一環。目前拉美保守派領袖包括阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）、薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）等。

美洲國家組織（OAS）秘書長拉姆丁（Albert Ramdin）表示，該組織「注意到」選舉結果，並將在未來幾天發布包含調查結果與建議的報告。

