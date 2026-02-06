川普力挺高市早苗贏得眾院選舉 日經民調：執政聯盟有望超過3分之2席

川普（右）5日發文力挺高市早苗贏得8日的眾議院選舉。圖為2025年10月28日，兩人在神奈川橫須賀美國海軍基地「喬治‧華盛頓號航空母艦」上發表演說。（資料照片／美聯社）





日本眾議院選舉將在後天（8日）登場，美國總統川普5日發文力挺日本首相高市早苗及其執政聯盟，直稱「她不會讓日本人民失望！」另外，日經民調3至5日的民調指出，自民黨執政聯盟有望在選舉中贏得3分之2以上席次。

川普力挺高市早苗 為執政聯盟大背書

川普在真實社群（Truth Social）上發文寫道：「偉大的日本國將於2026年2月8日星期日舉行一場極為重要的國會選舉，此次選舉的結果對日本的未來至關重要。首相高市早苗已經證明自己是一位堅強、有力且睿智，真正熱愛自己國家的領袖。我期待3月19日於白宮歡迎高市首相來訪。」

「在我訪問日本期間，我以及所有隨行代表，都對她留下了極為深刻的印象。除了國家安全之外，在推動一項非常重要的貿易協議上，美國與日本也在密切合作，這項協議將為兩國帶來重大利益。」

「高市首相以及她的執政聯盟所做的工作，理應獲得高度肯定。因此，作為美國總統，我很榮幸對她以及她那備受尊敬的聯盟所代表的一切，給予完全且全面的支持與背書。她絕不會讓日本人民失望！祝福你們在這個極其重要的星期日投票順利。」

自維直逼修憲門檻 主要對手前景如何？

另一方面，日經報導，民調指出，在沒有其他變動的情況下，自民黨與日本維新會共組的執政聯盟可能會獲得眾議院超過310個席位（總共465席），這將使眾議院能夠推翻參議院否決的議案，並通過立法，也達到修憲提案門檻，但修憲需要參眾兩院3分之2的議員批准。

自民黨目前的目標是超過261席，以取得「絕對穩定多數」。這將使自民黨能夠壟斷各委員會主席職位，同時在所有國會委員會中掌握多數席位。

主要反對黨、立憲民主黨與公明黨成立的「中道改革聯合」預計獲得50席次以下，與早期民調結果基本一致。

