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美國前總統川普支持的共和黨參選人 Marty O'Donnell，週二成功贏得內華達州第三選區初選。該選區位於拉斯維加斯周邊，是決定 11 月美國眾議院控制權的關鍵戰場，此場勝利也展現了川普在黨內的強大號召力。

根據美國媒體預測，獲得前總統川普（Donald Trump）強力背書的共和黨籍參選人 Marty O'Donnell，已成功拿下內華達州（Nevada）第三國會選區的黨內初選。這場勝利不僅鞏固了川普在共和黨內的影響力，也為即將到來的 11 月大選拉開序幕。

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內華達州第三選區涵蓋拉斯維加斯（Las Vegas）部分地區，長期以來被視為兩黨競爭激烈的「搖擺區」。由於該席次的勝負可能直接影響美國眾議院（U.S. House of Representatives）的過半席次，因此 Marty O'Donnell 的勝出備受外界關注。

隨著 11 月大選步步逼近，共和黨與民主黨正針對關鍵席次展開激烈攻防。Marty O'Donnell 接下來將代表共和黨出征，試圖在決戰中為共和黨奪下這寶貴的一席，進而確保該黨在國會中的主導地位。

原文出處：川普力挺！Marty O'Donnell 贏得內華達州初選 劍指美眾議院關鍵席次

本文由AI協作，經編輯審核後發布