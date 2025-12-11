川普力推「黃金卡」開放申請 繳百萬美元可速取美國永居權

「川普黃金卡」開放申請，獲批准者支付100萬美元即可快速取得永久居留權。取自trumpcard.gov



美國總統川普週三（12/10）宣布，他先前矢言推出的「黃金卡」正式開賣。個人申請者支付100萬美元即可快速取得永久居留權，最終可取得美國公民身分。

美聯社、《紐約時報》報導，川普週三在白宮宣布啟動「黃金卡」（gold card）計畫啟動，受理申請的網站也同步上線。根據網站說明，申請者須先繳一筆不會退還的申請費1.5萬美元，經國土安全部審查通過後，再繳納100萬美元，即可以「破紀錄速度」取得美國永居權，並為取得美國公民資格鋪路。

網站寫道：「個人通過審查後繳付的100萬美元禮金，證明此人將對美國提供實質利益。」說明也指出，依個人情況不同，申請者可能也須另付小額款項給國土安全部。

根據網站提供的照片，實體黃金卡上印有「Trump Gold Card」（川普黃金卡）字樣，川普的肖像為設計主視覺，自由女神像及美國國旗作為襯底，另有象徵美國的老鷹圖案。

「黃金卡」計畫主要是取代美國國會1990年設立、用以吸引外國投資的EB-5簽證。EB-5要求申請者投資約100萬美元成立一家公司，至少須提供10個工作機會。

多國均有投資移民制度，包括英國、澳洲、加拿大、義大利、西班牙等國都提供富裕人士所謂的「黃金簽證」。

川普則將「黃金卡」計畫視為吸引並留住頂尖人才的方式，也可為聯邦政府帶來收入。他已宣傳這項計畫好幾個月，曾一度表示每張卡將要價500萬美元，後來則改為目前的個人100萬美元、企業200萬美元。

「企業黃金卡」（corporate gold card）則是由企業贊助員工取得美國永居權，須為每位員工支付200萬美元。每家企業可申請多張黃金卡，但每張只限一名員工使用。

川普表示，計畫收取的所有資金「都會進入美國政府」，預測將有數十億美元匯入財政部管理的帳戶，「讓我們能為國家做些正向的事」。

川普說：「基本上它就是綠卡，但更好，更強大，也是更堅實的途徑。」

他指出，企業界抱怨無法留住美國大學的優秀畢業生，只因對方來自其他國家、無法取得居留美國的資格。川普表示，企業「無法聘用最頂尖大學的人才，因為根本不知道能不能把人留下來」。

川普表示，這項計畫意味著「我們會迎來傑出人才，相信這些人都會非常優秀」。他特別點名美國頂尖大學裡的中國、印度與法國畢業生是可能的申請者，「企業會非常高興」。

商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）則表示，將以嚴格程序審查申請人的背景，「確保這些人絕對符合進入美國的資格」。每間企業可取得多張黃金卡，但每張卡僅限一位個人使用。

盧特尼克並指出，目前的綠卡持有人平均收入低於美國本地平均水準，而川普希望改變這個情況，「同樣的簽證，但現在將充滿最優秀的人」。

川普長期主張強硬的移民政策，也是「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者力挺他的原因之一。他二度執政逾10個月來，大幅擴編移民和海關執法局（ICE），大規模驅逐非法移民。

然而，川普已多次表示應該允許高技能移民入境，遭到部分MAGA運動核心人物批評。「黃金卡」計畫預料也將引起反彈。

