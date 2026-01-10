川普力邀投資委國石油 埃克森美孚：沒改革難進駐

（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統川普今天力促主要石油公司高層，要求他們投資委內瑞拉龐大的石油儲備，但遭遇審慎回應，埃克森美孚執行長更直言，若無徹底改革，實在「無法投資」委國。

法新社報導，在委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）被美方抓捕後，川普告訴這些業界領袖，將由他的政府來決定哪些公司獲准在委內瑞拉營運，而非卡拉卡斯當局。

川普在白宮表示：「我們將決定哪些石油公司能進去…（我們）將與這些公司達成協議。」他主張，外國公司在馬杜洛治下沒有得到實質保障。

他補充說：「但現在你們有完全的保障。這是一個全然不同的委內瑞拉。」

川普表示，石油公司將「直接與我們打交道」，暗示美國政府在開發委內瑞拉資源方面，會試圖將這個石油資源豐富但資金短缺的拉美國家完全排除在決策過程之外。

儘管有川普的保證，埃克森美孚（ExxonMobil）執行長伍茲（Darren Woods）仍抱持懷疑。

他說：「我們在那裡的資產已經被沒收過兩次，所以，你可以想像，要第3次重新進入，需要一些相當重大的改變。」

伍茲直言：「如果我們看看委內瑞拉當今現有的法律和商業結構框架，那裡是無法投資的。」

這場白宮會議舉行的時機，距離美軍抓捕馬杜洛不到一週，而川普也毫不掩飾，控制委內瑞拉的石油，正是這次行動的核心。

他在會議開場時表示，會談將聚焦於美國公司如何能迅速重建委國破敗的石油工業，並將日產量提升數百萬桶。

副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、能源部長萊特（Chris Wright）與雪佛龍（Chevron）、埃克森美孚、康菲石油（ConocoPhillips）、哈里伯頓（Halliburton）、瓦勒羅能源（Valero）、馬拉松石油（Marathon）、殼牌（Shell）、托克（Trafigura）、維多集團（Vitol）和力豹仕集團（Repsol）等公司的高層一同出席了會議。

分析師告訴法新社，川普推動振興委內瑞拉石油工業的計畫，在經濟和戰略方面的基礎並不穩固。

專家警告，帳面上的龐大儲量並不等於能快速或獲利的生產，並指出委內瑞拉面臨基礎設施過時、政治不穩定、重質原油開採成本高昂，以及在全球正從化石燃料轉向的趨勢下，投資者普遍感到不安等問題。（編譯：李佩珊）1150110