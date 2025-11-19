川普力阻數月後立場反轉 美國會幾乎全票通過萬惡淫媒愛潑斯坦法案

美國參眾兩院採取行動，迫使司法部必須公佈已故兒少性侵犯愛潑斯坦的全部檔案。（圖片來源／Donald J. Trump臉書）

《華爾街日報》與英國《衛報》報導，美國眾議院周二近乎全票通過，要求司法部公布愛潑斯坦（Jeffrey Epstein） 所有檔案之後，參議院隨即通過本案，預計總統川普將簽署該法案。

被指涉嫌本案的川普本人曾數月反對公開文件，但是法案表決前兩天，他態度突然大逆轉，轉為支持公開，使法案順利表決過關。

眾議院周二稍早以427票贊成、1票反對的壓倒性優勢通過愛潑斯坦檔案法案，稍晚也獲得參議院通過，該法案接下來提交給川普，川普表示，在他及盟友放棄反對後，他將簽署該法案。

川普罕見失去對共和黨人的控制

這種結果象徵，川普總統罕見失去對國會共和黨人的控制，引發人們質疑他能否在第二個任期剩餘時間內繼續領導共和黨。

川普通常能左右共和黨人的意志，迫使他們接受他的政策議程，即便這些議程違背自由貿易、不干預民營企業、強硬捍衛外國民主等傳統保守主義正統觀念。

但是在11月18日，參眾兩院採取行動，迫使司法部必須公佈已故兒少性侵犯愛潑斯坦的全部檔案，這表明川普對共和黨國會議員的影響力是有限的。

幾個月來，總統經常聲稱愛潑斯坦事件是一場騙局，與共和黨議員就公開相關文件的法案展開鬥爭。就在上周，川普仍在致電共和黨眾議員，並召集他們到白宮，試圖透過最後的施壓行動，將他們的名字從愛潑斯坦法案的聯署書移除。

這種脅迫手段失敗了。其中川普鐵粉、喬治亞州眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）這次不聽川普的話了，她指控川普向自己施壓要求撤回支持，甚至公開罵她是「叛徒」。

葛林反嗆：「叛徒是為外國和自身利益服務的人；為美國和受害者站出來的人叫做愛國者」。

川普澄清與愛波斯坦無關

即使川普的立場突然反轉，但是對此事仍感憤怒。11月18日川普在橢圓形辦公室怒斥提問法案的美國媒體ABC記者為「糟糕的人」，並怒嗆惡名記者所屬的電視台應被吊銷執照。

川普還對記者表示：「我與愛波斯坦無關，很多年前我就把他踢出我的俱樂部，因為我認為他是個病態的變態。」

然而眾所皆知，川普與愛潑斯坦在1990至2000年代，曾一同出席派對、交往密切，這段過往交情成川普在保守派陣營的罕見弱點。

在周二參院通過愛波斯坦法案後，「美國人民已經等得夠久了，愛潑斯坦的受害者們也已經等得夠久了，讓真相大白，讓透明公之於眾。」參議院民主黨領袖查克·舒默表示。

有些名人名字可能被公布

等川普簽字後30天之內，「愛潑斯坦檔案透明法案」（Epstein Files Transparency Act）將要求司法部長邦迪(Pam Bondi)向公眾提供與愛潑斯坦及其同夥麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)相關的非機密文件。

該法案要求保護受害者身份，但其他人的名字可能被公之於眾。在法案過關後，今年稍早輕生的受害者維吉尼亞・朱弗蕾（Virginia Giuffre） 的家屬含淚感謝國會。

一些共和黨人預期，愛潑斯坦檔案公開後，可能損害一些可能參加過愛潑斯坦派對、但沒有違法行為的人的聲譽。法案的發起人之一、加州民主黨眾議員羅·卡納(Ro Khanna)說：「如果你去過愛潑斯坦的強姦島，導致你的名字被公布出來，我不會對你有多少同情。」

