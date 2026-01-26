川普加大對台軍售 挑戰三公報框架

美中1982年簽署「八一七公報」。（本報資料照片）

美中三項聯合公報自1972年起陸續成形，至今仍是美國處理對台政策的重要歷史框架，其中，1982年的「八一七公報」涉及美對台軍售，承諾售台武器性能與數量不能超過中美建交初期水準，然而，隨著美中對峙及地緣政治變化，三公報約束力已有鬆動，但隨著川普政府與北京關係轉好，也讓外界揣測雙方簽署第四公報以重新界定底線的可能性。

美方為聯合中國對抗蘇聯，1972年與中華人民共和國簽署「上海公報」，啟動美中關係正常化，美方表示「認知」中方關於一個中國與台灣問題的立場，並主張以和平方式解決台灣問題。

隨後，1979年雙方簽署「建交公報」，美國正式承認中華人民共和國，並與中華民國斷交、終止共同防禦條約，雙方僅維持非官方關係；不過，同年美國國會通過《台灣關係法》，以國內法形式規範美台實質往來，並要求美國提供台灣足以維持自我防衛的能力。

1982年，美中再簽署「八一七公報」，針對美對台軍售問題作出具體表述。公報中，美方表示其對台出售武器，在性能與數量上不超過建交後近年供應水準，並表達有意逐步減少對台武器銷售，旨在最終解決軍售爭議；該項承諾被中方視為衡量美國對台政策的重要依據，也成為三公報中爭議性最高的部分。

八一七公報簽署前後，雷根政府向台灣提出「六項保證」，重申不會設定終止對台軍售期限、不會修改《台灣關係法》，對台軍售也不會事先與中方協商。《台灣關係法》與「六項保證」成為美台關係實務運作的主要依據，然而，美方對台海秉持戰略模糊政策，八一七公報有關軍售部分實際約束力不大。

近年隨著地緣政治情勢變化，美中戰略競爭升溫，美對台政策更擴及印太安全與區域穩定，美方持續推進對台軍售及合作，八一七公報被認為已名存實亡，隨著川普第二任展開與中國的談判交易，美中是否簽署第四公報來重新畫定在台灣議題上互動底線，成為區域安全的焦點。