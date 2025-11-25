川普加大施壓委內瑞拉 美軍最高將領訪加勒比海

美國最高軍事官員24日訪問了駐波多黎各的美軍部隊，及在該地區的一艘海軍軍艦。美國已經在該地區集結了一隻規模異常龐大的軍艦艦隊，且一直在打擊據稱為走私毒品的船隻。

美國總統川普(Donald Trump)的主要軍事顧問、參謀首長聯席會議主席凱恩中將(Gen. Dan Caine)，和他的高級士官顧問伊索姆(David L. Isom)一起進行了訪問。凱恩的辦公室在一份聲明中表示，兩人將「與官兵們交流，並感謝他們對該地區任務的傑出支持」。

這將是自美軍開始加強在該地區的存在以來，凱恩第二次訪問當地。美國最先進的航空母艦目前也在當地。凱恩和國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)，今年9月曾在載有上千名美國陸戰隊隊員的船艦抵達後訪問波多黎各，官方稱這些陸戰隊員是去當地進行訓練演習。

赫格塞斯當時表示，部署的陸戰隊隊員「正處於保衛美國國土的最前線」。

凱恩本週的訪問，正值川普評估是否對委內瑞拉採取軍事行動之際。作為其政府不斷升級的打擊毒品走私進入美國行動的一部分，川普並未排除採取軍事行動的可能性。美國軍艦的集結，以及對21艘據稱為運毒船隻的攻擊，造成了超過80人喪命，被許多人視為向委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)施壓，迫使其辭職的戰術。

川普政府也透過將「太陽集團」(Cartel de los Soles)列為外國恐怖組織來加大施壓力度，儘管這個美國政府聲稱由馬杜洛領導的實體本身並非一個黑幫組織。

直至今年，「外國恐怖組織」這一標籤一直被用來指稱如「伊斯蘭國」(Islamic State, IS)或「蓋達組織」(al-Qaida)這類為了達到政治目的而使用暴力的組織。川普政府今年2月將其應用於8個牽涉販運毒品、偷渡移民和其他犯罪活動的拉丁美洲犯罪組織。

美國政府指責這些指定組織，營運美國政府打擊的船隻，但鮮少指名這些組織的具體名稱，也沒有提供任何證據。

赫格塞斯上週表示，將「太陽集團」指定為外國恐怖組織，將為「美國帶來一系列全新選項」應對馬杜洛。在接受保守派新聞媒體「一個美國新聞網」(One America News Network, OAN)採訪時，赫格塞斯並未說明這些選項的具體細節，也拒絕透露美軍是否計劃打擊委內瑞拉境內的陸地目標。

他說：「所以一切皆有可能，但也並非任何選項都會自動成為可能實施的選擇。」