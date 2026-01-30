川普加碼貿易戰 威脅對加拿大在美出售飛機祭50%關稅

美國總統川普(Donald Trump)29日威脅要對任何在美國出售的加拿大飛機課徵50%關稅，在他和加拿大總理卡尼(Mark Carney)的爭端擴大之際，發動他對這個北方鄰國貿易戰的最新一輪攻勢。

川普29日在「真實社群」(Truth Social)發文祭出這項威脅之前，曾在上週末揚言，一旦加拿大推進與中國的一項計劃中的貿易協議，將對來自加拿大的商品加徵100%關稅。但隨著加拿大已敲定協議，川普的威脅中並未提及他將在何時實施這項進口關稅的細節。

廣告 廣告

在這位共和黨籍總統的最新威脅中，他表示，此舉是在報復加拿大拒絕為總部位於喬治亞州薩凡納市(Savannah)的灣流航太公司(Gulfstream Aerospace)飛機進行認證。

作為回應，川普表示，美國將拒絕為所有的加拿大飛機認證，包括來自加拿大最大飛機製造商龐巴迪(Bombardier)的飛機。「不論出於任何原因，如果這種情況沒有立即糾正，我將對加拿大所有出售到美國的飛機徵收50%關稅」。

龐巴迪的發言人和加拿大交通部29日晚間並未回應美聯社的置評要求。(編輯：鍾錦隆)