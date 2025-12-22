川普加碼1700億美元強力取締移民 明年擬擴大職場突襲

川普政府大幅加強拘捕無證移民。圖為2025年10月27日，美國移民與海關執法局（ICE）幹員在紐約市逮捕一名移民，當時他剛參加完一場移民法院聽證會。路透社



美國總統川普自2025年初上任以來，已大幅加強取締無證移民，如今更準備在2026年展開更強力的移民取締行動。儘管相關舉措已引發民間反彈，但川普政府仍為相關執法部門增加巨額經費，將在更多工作場所進行突襲性執法。

路透社報導，今年1月1日至10月15日為止，美國移民與海關執法局（ICE）每天拘捕746人，較過去10年的平均數字增加一倍以上。川普向多座主要城市派出大批聯邦執法官員，在社區展開大舉掃蕩，也與居民發生衝突。

聯邦執法人員今年還曾高調突襲部分企業，但大多避免對農場、工廠等需要無證移民員工的產業動手。

川普提出的「大而美法案」 7月通過實施後，ICE與美國邊境巡邏隊（Border Patrol）的經費增加1700億美元，可運用至2029年9月，較兩者目前合計約190億美元的年度預算大幅增加。

當局計畫增聘數千名執法人員、新設多座拘留中心、並與外包公司合作追查無證移民。

儘管明年期中選舉在即，關於移民執法的政治反彈也愈發明顯，但川普政府仍持續擴大遣返無證移民計畫。

佛州邁阿密的移民人口眾多，是受到取締行動衝擊最深的城市之一。該市上週選出近30年來首位民主黨籍市長，當選人希金斯（Eileen Higgins）表示，她勝選的部分原因正是選民對川普政策的反彈。

在此之前，民主黨也橫掃11月4日的多個地方選舉，民調也顯示，選民對強硬移民手段的疑慮正在升高。

溫和派的共和黨政治策略顧問馬德里（Mike Madrid）向路透社表示，針對移民的強力執法已不再被視為單純的移民問題，「而是權利被侵犯、正當法律程序遭破壞，以及用違憲手段將社區軍事化的問題」。他直言，這對川普與共和黨都是嚴重問題。

今年三月，川普在多座大城展開無證移民取締行動前，他在移民政策上的整體支持度為50%；到了12月中旬已下滑至41%。

聯邦探員蒙面抓人、在住宅區使用催淚瓦斯等強硬手段，以及連美國公民都被拘留等事件，讓民眾的不安情緒升高。

川普競選時曾承諾每年遣返100萬名移民。除了加強執法行動外，當局也取消了數十萬名海地、委內瑞拉與阿富汗移民的臨時合法身分，進一步擴大可能遭遣返的人數。不過，自川普1月20日就職以來，遣返人數約為62.2萬人，他承諾的目標幾乎不可能達成。

白宮「邊境事務沙皇」霍曼（Tom Homan）向路透社表示，川普已兌現其進行史上最大規模遣返行動、移除罪犯並關閉美墨邊境非法移民的承諾。他表示，ICE已增聘人力，也將利用巨額新經費擴大拘留容量，逮捕人數將大幅增加，「你會看到明年數字大幅暴增」。

霍曼也表示，相關計畫「絕對」包括在工作場所展開更多執法行動。

中間偏左智庫「第三條路」（Third Way）社會政策主任皮爾斯（Sarah Pierce）指出，美國企業過去一年對川普的移民取締行動多半保持沉默，但若執法重點轉向雇主，企業可能會被迫發聲。

皮爾斯表示，屆時「企業是否終於會站出來對抗政府」，將是耐人尋味的觀察重點。

