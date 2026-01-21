川普加稅歐8國強索格陵蘭 金價衝破4800美元大關 星展預測長線上看6600美元

地緣政治情勢升溫，加上聯準會貨幣政策獨立性遭受質疑，貴金屬市場近期「漲聲如雷」。（圖片來源／信傳媒編輯台）

美國總統川普因格陵蘭控制權威脅對歐洲國家加徵關稅，另最快下週就可能任命新的聯準會（FED）主席，使貨幣政策獨立性受到質疑，再推升金價走勢、避險情緒升溫。

黃金價格今（21）日衝破每盎司4800美元大關，盤中一度改寫歷史新高4844美元；另白銀也刷新紀錄、站上95美元關卡，顯示避險資金明顯回流貴金屬市場。

星展銀行（台灣）今日舉辦「2026年第一季投資展望」線上記者會。針對貴金屬市場，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉指出，地緣政治動盪下，黃金價格可望持續走揚，今年底目標價來到5100美元；至2030年上看6600美元。

川普對歐祭關稅與 Fed 獨立性疑慮，星展喊長線上看 6600 美元

由於各國央行與機構投資人對黃金的強勁需求，星展持續看好黃金後市。陳昱嘉指出，星展早在國際金價仍處於2,000美元以下時，就已將黃金視為重要的風險分散工具，原因在於黃金與股票、債券等傳統資產相關性偏低，能在波動環境中提供投資組合的穩定性。

他進一步表示，近幾年黃金買盤進駐的速度與規模都超出原先預期，使得星展過去數度上調金價目標價。以今年路徑來看，星展先前已將2026年上半年目標價調升至每盎司4,450美元，下半年（年底）目標價則上調至5,100美元；並以中長期模型推估，2030年金價有機會上看6,600美元。

談到支撐金價的總經背景，陳昱嘉提到，聯準會資產負債表規模再度擴張，使市場流動性維持寬鬆，也提高投資人對通膨預期與貨幣購買力的不確定性。在這種環境下，資產配置傾向提高對實體資產與避險資產的比重，黃金因此成為主要受惠標的。

此外，近期美國總統川普對歐洲國家祭出關稅威脅、以及市場傳出最快下週可能任命新的聯準會主席，使「降息路徑」與貨幣政策獨立性再度成為焦點，避險情緒也推升貴金屬買盤回流。

從需求端來看，黃金同時受惠於央行買盤與投資需求。陳引述世界黃金協會（WGC）資料，全球黃金供應量約能裝滿3座奧運標準泳池大小，屬於稀缺性資產；另外，在美元武器化背景下，各國央行過去三年持續加碼黃金儲備，也進一步抬升需求。

陳昱嘉也提到，部分央行可能基於戰略考量、擔心被美盯上，而未完全公開購金規模；同時，除了官方部門，一般投資人近年也透過黃金ETF等工具提高配置，形成更廣泛的需求面支撐。

另一方面，陳昱嘉指出，黃金期貨合約針對實物交割需求也逐年上升，由於黃金價格飆升跟稀缺性影響，相較於2024年，去（2025）年在倫敦等主要交易市場庫存量皆處下滑趨勢。

對於金價已接近星展銀今年底 5,100 美元目標價的看法，陳昱嘉表示，近幾年資金買盤持續流入，且流入速度與規模對金價形成支撐，因此目標價仍有調升空間。

他並指出，若地緣政治風險持續升溫與央行買盤仍延續，就有理由上調目標價，目前也仍在與分析師持續溝通。

黃金勝白銀，星展點名「AI 基礎建設」可望助攻銅價表現

另外，不只是黃金，白銀等貴金屬也備受關注。不過，針對白銀，陳昱嘉指出，如果用相對比較的方式、用「金銀比」來看，會覺得目前銀價其實稍微偏高一點。

相較之下，他認為這個階段布局黃金會更合適，因為金銀比已經來到相對低點，某種程度上代表接下來黃金的表現可能會比白銀更好；另外，白銀的波動本來就比較大，所以在這個時間點，他不太認為是適合進場布局白銀的時機。

針對銅市，陳昱嘉表示相對看好，但未設定目標價。他指出，工業景氣回升與 AI 基礎建設擴張，將帶動數據中心、電廠與電網等建設需求；再加上能源轉型與電動車趨勢支撐用銅量，使銅價後續仍具表現空間。

陳昱嘉指出，日圓的避險地位「已經不太存在」，因為日圓現在屬於升息貨幣，性質跟過去不一樣。

相較之下，瑞士法郎仍偏向避險貨幣，但它同時又是接近零利率的貨幣，因此在市場上除了被視為避險資產之外，也常被拿來當作融資貨幣使用，用它來做融資相對方便；此外，瑞士法郎也比較沒有明顯的貨幣政策威脅。

