川普加薩和平理事會 中國證實收到加入邀請

（中央社記者呂佳蓉北京20日電）美國總統川普設立、用於加薩戰後治理與重建的「和平理事會」成員與章程陸續出爐。中國外交部今天證實收到美國關於加入和平理事會的邀請，但未具體說明是否會接受邀請。

中國外交部下午舉行例行記者會，發言人郭嘉昆在回答有關川普宣布成立和平理事會，邀請多個國家的領導人加入的問題時稱，「中方已經收到了美方的邀請」。

不過，郭嘉昆沒有具體說明北京是否會接受邀請。

理事會最初是川普（Donald Trump）「戰後加薩」願景的一部分。2025年川普斡旋加薩停火時，打算設和平理事會成為協助監督加薩重建與治理的「新國際過渡機構」；委員會成員將包括各國領袖，並由他本人擔任主席。

紐約時報指出，邀請各國加入和平理事會的相關信函16日陸續寄出，受邀者除英、法、加拿大及沙烏地阿拉伯等美國長年盟友外，也出現俄羅斯、白俄羅斯等傳統上不是西方盟邦的國家。（編輯：邱國強）1150120