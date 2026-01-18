川普加薩和平理事會 約旦國王獲邀加入
（中央社安曼18日綜合外電報導）約旦外交部今天表示，約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）已收到來自美國總統川普的邀請，加入他主導的加薩走廊「和平理事會」（Board of Peace）。
路透社報導，約旦外交部表示，目前正依照約旦國內法律程序，審查相關文件。
自去年10月以來，加薩走廊（Gaza Strip）一直處於脆弱的停火狀態。「和平理事會」將負責監督加薩走廊的臨時治理。
法新社稍早報導，隨著埃及、土耳其、阿根廷與加拿大領導人受邀加入，和平理事會開始逐漸成形，川普（Donald Trump）已宣布他本人將擔任主席。
和平理事會成員也包括美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、前英國首相布萊爾（Tony Blair）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）、川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）等人，他們多數也是加薩執行委員會（Gaza Executive Board）的成員。
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室昨天指出：「隸屬和平理事會的加薩執行委員會，其成員組成的相關宣布並未與以色列協調，且有違以方政策。」（譯者：高照芬/核稿：嚴思祺）1150118
