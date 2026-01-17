川普加薩戰後治理機構漸成形 以色列反對人選安排

（中央社耶路撒冷17日綜合外電報導）在美國總統川普主導下，負責監督加薩走廊戰後治理的「和平理事會」及相關機構逐漸成形，然而以色列今天表示，反對隸屬該理事會的加薩執行委員會的人選安排。

法新社報導，根據美國白宮昨天的宣布內容，尤其值得注意的是加薩執行委員會（Gaza Executive Board）成員包括土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）與一位卡達官員。

隨著埃及、土耳其、阿根廷與加拿大領導人受邀加入，和平理事會（Board of Peace）開始逐漸成形，川普（Donald Trump）已宣布他本人將擔任主席。

和平理事會成員也包括美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、前英國首相布萊爾（Tony Blair）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）、川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）等人，他們多數也是加薩執行委員會的成員。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室今天指出：「隸屬和平理事會的加薩執行委員會，其成員組成的相關宣布並未與以色列協調，且有違以方政策。」

尼坦雅胡辦公室並表示：「總理已指示外交部長就此事聯絡美國國務卿。」（編譯：洪培英）1150118