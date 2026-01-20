川普加薩「和平理事會」廣邀60國包括俄羅斯 法國已拒絕加入

在加薩走廊，巴勒斯坦流離失所者臨時搭建的帳篷營地部分區域污水溢流。（美聯社）



美國總統川普將自己設立的加薩「和平理事會」形容為「史上最偉大的董事會」，作為結束以哈戰爭的20點計畫核心，並已要求多國加入。不過，他的理事會規章賦予主席廣泛的否決權和任命權，且成員國若想保留常任席位須支付10億美元。

法國總統馬克宏已拒絕加入，因為該「和平理事會」的權力過大、超出加薩的治理範圍，還可能削弱聯合國架構。除了法國，加拿大、德國、英國、俄羅斯、沙烏地阿拉伯等多國也收到加入邀請，引發國際爭議和外交疑慮。

美國政治新聞網站POLITICO報導，法國總統府19日表示，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已拒絕美國總統川普（Donald Trump）邀請他加入負責監督加薩後續進程的「和平理事會」（Board of Peace）。

和平理事會權力超出加薩治理範圍

聲明指出，作出這項決定的原因，在於這個由川普擔任主席的「和平理事會」被認為將擁有超出加薩走廊過渡治理範圍的廣泛權力，並可能削弱聯合國體系。聲明強調，該理事會章程「已超出加薩的框架」，並引發嚴重疑慮，尤其涉及聯合國的原則與架構，這些都不容被質疑。

法國外交部長巴霍（Jean-Noël Barrot）19日特別指出，理事會章程中對其適用範圍「涵蓋加薩及其他地區」，以及賦予主席的「極為廣泛的權力」，都是法方的主要疑慮。根據巴霍說法，川普身為理事會主席，將可批准成員參與、指定自己的繼任者，並對多數成員通過的決議行使否決權。他在巴黎向法國學者發表演說時表示：「這與《聯合國憲章》相距甚遠。」



川普16日宣布成立加薩「和平理事會」，並把它形容為「史上任何時間、任何地點所組成過最偉大、最具聲望的理事會」，將作為在他提出的20點計畫中，結束以色列與哈瑪斯（Hamas）戰爭的關鍵1環。

俄羅斯總統普丁也收到加入邀請





另外，川普的「和平理事會」也面臨另1項爭議：成員國若希望在3年後繼續保有常任席位，須支付10億美元費用。加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，加拿大將加入理事會，但不會為常任席位付費。

川普也已向德國和英國發出加入理事會的邀請，另包括阿爾巴尼亞、阿根廷、埃及、匈牙利、印度、土耳其與越南。克里姆林宮19日證實，雖然俄羅斯仍在對烏克蘭發動侵略戰爭，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）同樣收到邀請。

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）的1名幕僚19日表示，他也收到邀請並正在考慮回應，但同時點出普丁受邀一事，稱其為與波蘭總統「立場對立」的領導人之一。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）隨後在社群平台X上發文表示，加入董事會須經國會批准，並強調：「我們不會讓任何人玩弄我們。」

1名沙烏地阿拉伯官員也證實，沙烏地阿拉伯同樣收到加入理事會的邀請，目前正對此進行評估。

理事會的執行委員會成員還包括英國前首相布萊爾（Tony Blair）、美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、川普的女婿庫什納（Jared Kushner），以及世界銀行行長班加（Ajay Banga）等人。

