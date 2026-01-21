川普加薩「和平理事會」擴大規模 納坦雅胡改變態度同意加入



以色列總理納坦雅胡21日一改先前態度，稱自己已同意加入美國總統川普提出的「和平理事會」。該委員會原本計畫僅負責監督加薩停火計畫，但川普政府近來擴大其規模與角色，向數十國發出邀請，並暗示未來可能介入斡旋其他全球衝突。

路透社報導，加薩衛生部門表示，以色列對加薩中部與南部開砲，造成5名巴勒斯坦人死亡，其中包括2名男童以色列軍方則表示，他們已「殲滅」（eliminated）一名對士兵構成威脅的巴勒斯坦武裝分子。

雖然以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯已於去年10月簽署停火協議，但彼此指控對方多次違反協議，並在美國總統川普提出的20點和平計畫的下一步行動尚，仍存在嚴重分歧。

美國狂設委員會推進加薩和平計畫

即便如此，美國仍試圖持續推進20點和平計畫的第二階段，包括部署國際安全部隊、解除哈瑪斯武裝，以及重建加薩並監督其日常治理。美國白宮在1月16日高調宣布成立「加薩國家管理委員會」（National Committee for the Administration of Gaza, NCAG）作為巴勒斯坦官僚委員會，負責該地區的日常管理，包括環境衛生、公用事業和教育。

同時，也成立「和平理事會」（Board of Peace）。美國總統川普（Donald Trump）擔任主席，並由他欽點了自己的女婿庫許納（Jared Kushner）、美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）、副國家安全顧問嘉布瑞爾（Robert Gabriel）、英國前首相布萊爾（Tony Blair）、世界銀行總裁彭安杰（Ajay Banga），以及阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）執行長羅旺（Marc Rowan）等7人作為該委員會的創始成員。

此外，也宣布成立名為「加薩執行委員會」（Gaza Executive Board）的次級行動委員會，專責投資與外交，負責協助聯合國高級專員辦事處及前述的NCAG治理加薩。

納坦雅胡轉向 同意加入和平理事會

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）曾反對該和平理事會的組成結構，因為以色列的區域對手土耳其是該委員會的成員之一。納坦雅胡辦公室在一份簡短聲明中表示，該委員會是在未與以色列政府協調的情況下成立的，且「違背其政策」。

然而，納坦雅胡21日表示，他已同意加入和平理事會。納坦雅胡改變立場加入，也可能使他與聯合政府內部分極右派盟友出現分歧。

目前已同意加入的國家包括阿拉伯聯合大公國、摩洛哥、越南、白俄羅斯、匈牙利、哈薩克與阿根廷；英國、加拿大、埃及、俄羅斯、土耳其及歐盟執行機構則表示已收到邀請，但尚未回覆。

和平理事會擴權引發「取代聯合國」警訊

這個由美國總統擔任主席的機構，原本構想是由少數世界領袖組成，負責監督加薩的停火。然而，近期這項倡議似乎已大幅超出原本的職權範圍，川普陣營向數十個國家發出邀請，並暗示該理事會可能發展成一個不只調停中東地區衝突的工具。外交人士警告，該理事會可能會損害聯合國的相關工作。

川普20日被問及該理事會是否應該取代聯合國時，川普表示，「有可能。」他稱聯合國「一直沒什麼幫助」，且「從未發揮其潛力」，但也表示聯合國應該繼續存在，「因為其潛力非常巨大」。