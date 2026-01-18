川普加薩「和平理事會」永久席次開價316億 恐成聯合國替代機制

流離失所的巴勒斯坦人17日在加薩中部的臨時營地外聚集。（美聯社）



川普政府計畫成立「和平理事會」，要求希望獲得永久席位的國家至少出資10億美元（約316億新台幣），並由川普擔任首任主席掌握決策與募款權。草案顯示，委員會將以促進和平與重建衝突地區為宗旨，但多國擔憂此舉可能成為對抗聯合國的替代機制，已有人提出反對意見。

白宮同時公布首批執行小組成員，包括盧比歐、庫什納和前英國首相布萊爾等人，負責籌備整體委員會運作。

彭博新聞報導，川普政府正要求希望在他新設立的）「和平理事會」（Board of Peace）中獲得永久席位的國家，至少貢獻10億美元（約316億新台幣）。

根據彭博社取得的1份該理事會草案，川普將擔任首任主席，負責決定邀請哪些國家加入。理事會的決策以多數票通過，每個出席的成員國擁有1票，但所有決定仍須主席批准。草案指出：「每個成員國任期自本章程生效之日起，不得超過3年，可由主席決定是否續任。對於在章程生效第1年內，以現金形式向和平委員會貢獻超過10億美元的成員國，3年任期限制不適用。」

批評人士擔憂，川普此舉意在建立1個替代或對抗聯合國的機制，而他本人長期以來對聯合國持批評態度。

草案中形容該理事會為「國際組織」，旨在促進穩定、恢復可靠且合法的治理，並確保受衝突影響或威脅地區的持久和平。一旦有3個成員國同意章程，理事會即正式成立。草案還指出，川普將負責批准理事會的官方印章。

川普已邀請多位國際領袖參與此和平理事會，包括阿根廷總統米萊（Javier Milei）與加拿大總理卡尼（Mark Carney），計畫在他新設的和平理事會框架下，成立專門針對加薩的分支委員會。

不過，此計畫立即引發以色列總理納坦雅胡的批評，他表示相關細節未與以色列協調。

據知情人士透露，已有幾個歐洲國家受邀加入該和平理事會。草案似乎暗示，川普本人將控制募款，這對大多數潛在參與國而言是不可接受的。另有多國強烈反對草案內容，並正試圖聯合推動反制。

1名美國官員向彭博社確認，成員國可免費加入，但支付10億美元將獲得永久會員資格。官員指出，所募資金將直接用於執行和平委員會重建加薩的任務，幾乎每1美元都將用於實現它的使命。

草案規定，和平委員會每年至少召開1次投票會議，主席認為適合時，也可召開額外會議。議程須經主席批准。和平委員會還將與執行董事會舉行定期非表決會議，至少每季度召開1次。

草案並賦予川普權力移除成員，但須經成員國2/3多數否決方可阻止。草案規定：「主席應隨時指定下1任主席的繼任人選。」

白宮16日宣布首批執行小組成員，包括國務卿盧比奧（Marco Rubio）、中東特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫什納（Jared Kushner）以及前英國首相布萊爾（Tony Blair），作為成立整體和平委員會前的籌備組織。