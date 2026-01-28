川普加速單極世界秩序的瓦解

當人們還沉醉在新年的喜慶中，1月3日凌晨川普以侵略戰爭的方式，入侵委內瑞拉並將該國總統馬杜洛綁架到美國，之後，川普又威脅要用一切手段，包括武力奪取，將格林蘭島變成美國的一個州，引起美國與傳統歐洲盟友的劇烈衝突。川普耍流氓的風格預示2026年的世界充滿動盪不安！

從他過去幾年的發言、政策宣示，和2025年12月5日發布的國家戰略安全報告，我總結如下：

第一，美國過去幾十年的全球化路線和自由主義政策走錯了路，造成國債高升、製造業流失、貧富差距兩極化、國力衰弱。因此必須改弦易轍、減少國際義務，專心管控邊境，限制低素質移民，重建製造業和降低高科技產業及國防工業的對外依存性。

第二，美國的威脅主要是來自國內，而非國外。2026年1月21日，美國總統川普在其自創的「真實社交」（Truth Social）社交平台上，轉發了一則引爆全球輿論的觀點：「對美國的真正威脅是聯合國和北約，而非俄羅斯和中國。」「中國和俄羅斯是稻草人，只是用來嚇人的，而真正的威脅是聯合國、北約，以及這個『宗教』」。

第三，美國的國力已經無法做全球的警察，必須收縮到西半球，因此提出了川普版的「新門羅主義」。他認為全球只有三個強國，美國、中國和俄羅斯，而中國是最大的「競爭者」，因此，需要緩和美俄矛盾，以削弱中俄聯盟關係。美國需減少在歐亞的介入，讓歐洲國家與俄羅斯糾纏，讓日印韓與中國博弈，就他而言，並不在乎俄羅斯主導歐洲，中國主導東亞，他所需要的是時間來重振美國！

入侵委內瑞拉是新門羅主義的第一步，之後就是古巴、哥倫比亞等等的拉丁美洲社會主義國家。拉丁美洲國家由於長年的內部問題，近年與川普思想相近的右翼政黨有正在上升的態勢。巴拉圭2023年大選、智利、玻利維亞、厄瓜多爾和宏都拉斯在最近2025年大選，五國都是右翼得勝。巴西、哥倫比亞、哥斯大黎加、海地、秘魯五國將在2026年大選，右翼勢力也有可能取得政權。然而，川普的公然入侵及他聲稱拉丁美洲各國的內部事務都是他說了算，這些地區的資產都是美國的，必然激起各國民眾的團結一致反對美國霸權。

長期以來，中國常常被許多人詬病的科技創新能力不足，及高等教育落後的短板，也被補齊並趕上了！

2024年8月底，澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）發布「關鍵技術追蹤器」報告，把64項事關國防、太空、能源、AI、生物技術、量子這些領域的核心領域的高影響力論文全扒了一遍，只看最頂尖那10％的被引用次數，結果中國拿了57項第一，美國只剩7項。20年前，美國包攬60項，中國才3項，現在幾乎完全倒過來，先進雷達、衛星定位導航、無人機、先進飛機發動機、合成孔徑雷達、量子感測器、高性能計算、空間發射系統、先進半導體計與製造……這些新增的「高壟斷風險」專案，全是中國一家獨大。

回顧21世紀初，基於科學產出（如發表的期刊文章）的全球大學排名，前10名中有7所美國學校，哈佛大學位居榜首。中國學校中，只有浙江大學能擠進前25名。如今，在荷蘭萊頓大學科學技術研究中心的「萊頓排名」中，浙江大學位列第一。前10名中還有另外7所中國大學。哈佛大學現在的研究產出比20年前顯著增加，但仍跌至第3位。它也是唯一仍接近榜單頂部的美國大學。

中國全方位崛起反映出中國制度的優勢：務實的態度、對科學的尊重、長期規劃，選賢與能的傳統，嚴謹而且系統性的官員選拔及考核制度，特別是選拔工程師治國，而非律師、金融師治國！美國正企圖學習中國，而台灣呢？（作者為中美論壇社社長）