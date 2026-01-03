川普動手了？委內瑞拉首都深夜驚傳連環爆炸

▲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）今（3）日凌晨傳出多次爆炸聲響，民眾驚慌奔逃，目前五角大廈和白宮並未發表評論，尚無法確定爆炸背後的原因。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）今（3）日凌晨傳出多次爆炸聲響，且有飛機低空飛行。美國總統川普（Donald Trump）已經多次威脅要對委內瑞拉採取軍事行動，不過，目前五角大廈和白宮並未發表評論，尚無法確定爆炸背後的原因。

根據《美聯社》報導，卡拉卡斯3日凌晨2點左右，發生至少7次爆炸，許多民眾紛紛湧上街頭，驚慌奔走，且傳出多區停電，還能看見與聽見飛機低空飛行。目前委內瑞拉政府、五角大廈和白宮均未發表聲明，也未立即回應《美聯社》的置評請求，尚不清楚這是否為美軍展開的空襲行動。

川普封鎖委內瑞拉油輪並扣押船隻

川普數月以來不斷升高對委內瑞拉的壓力，從封鎖油輪到扣押船隻，上周美國中情局更對一處委內瑞拉碼頭發動無人機攻擊，理由是該碼頭是販毒集團據點，這是美國首次在委內瑞拉領土上進行直接攻擊。

截至上週五，根據川普政府公布的數據，美軍在加勒比海水域發動的已知攻擊事件達到35起，死亡人數至少115人。

川普聲稱這些攻擊行動是為了阻止毒品流入美國的必要措施，委內瑞拉當局則批評這是川普政府的「海盜行徑」，指控川普的主要目的只是要迫使委內瑞拉政權更迭，並獲取其豐富的石油儲備。

▲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）今（3）凌晨傳出多次爆炸聲響，街頭可以看見持槍士兵在軍事設施周邊守衛。（圖／美聯社／達志影像）

