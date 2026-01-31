川普動武烏雲籠罩！伊朗南部港市爆炸釀2死 當局稱「瓦斯外洩」

2026年1月31日，伊朗南部港口城市阿巴斯港發生爆炸，當局稱爆炸事件是因瓦斯外洩引起。美聯社



伊朗南部港口城市阿巴斯週六（1/31）發生爆炸事件，一度傳出伊朗革命衛隊的一名海軍指揮官成為攻擊目標，但遭德黑蘭當局駁斥。當地消防部門澄清說，根據初步評估，該起爆炸事件是因瓦斯外洩所引發。

路透社引述伊朗國營媒體報導指出，這起爆炸造成至少2人死亡、14人受傷。阿巴斯（Bandar Abbas）消防局長指出，爆炸事件是因瓦斯外洩引起，「這是初步評估結果。我的同事將在未來數小時內提供更多細節。」

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim）稱，社交媒體聲稱革命衛隊（Revolutionary Guard）海軍指揮官在阿巴斯爆炸中遇襲的報導「完全是子虛烏有」。

另據伊朗國營《德黑蘭時報》（Tehran Times）報導，鄰近伊拉克的伊朗邊境城市阿瓦茲市（Ahvaz）亦發生另一起瓦斯爆炸事件，造成4人死亡。目前尚無進一步消息。

阿巴斯是伊朗最重要的貨櫃港口城市，臨荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），處理全球約五分之一的海運石油量。該港口去年4月曾發生重大爆炸事故，造成數十人死亡、逾千人受傷。調查委員會當時將爆炸歸咎於民防與安全原則執行不力。

路透社指出，這些爆炸事件凸顯出伊朗當前瀰漫的緊張氛圍。德黑蘭當局本月稍早對全國性示威活動進行血腥鎮壓，以及核計劃等議題，其與華府之間的緊張局勢正在逐漸升溫。

美國總統川普（Donald Trump）22日宣稱，美軍「無敵艦隊」正在駛向伊朗。多名知情人士30日亦透露，川普正在評估對伊朗採取的選項，包括針對安全部隊的定點打擊。

福斯新聞記者海恩瑞希（Jacqui Heinrich）則在X平台寫道，川普告訴她伊朗正在與美國「談判，所以讓我們拭目以待。」

海恩瑞希引述川普的話說：「你知道，上次他們談判時，我們不得不摧毀他們的核設施，結果沒用。後來我們換了種方式解決，且看接下來會發生什麼事。」

