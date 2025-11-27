川普勸高市早苗「勿刺激中國」，未要求收回台灣有事論。圖／翻自《韓聯社》

美國總統川普在25日早上與日本首相高市早苗通話，前一天晚上則和中國國家主席習近平通話，現在有消息傳出，川普委婉勸說高市不要在台灣問題上刺激中國，但沒有要求她收回先前的「台灣有事論」。

《華爾街日報》今（27日）報導指出，有匿名人士透露，川普與高市通話中，好言相勸她不要在台灣問題上刺激中共。不過知情人士也指出，川普雖然不希望日方激怒中國，但也沒有強迫或要求高市撤回「台灣有事論」。此外，消息人士也指出，川普正努力維持與中國的貿易戰休戰狀態，但未就此事向高市提出任何具體要求。

廣告 廣告

高市日前在通話結束後，接受採訪時表示，這次通話是川普主動打過來，雙方就包括加強日美同盟、印太地區局勢和挑戰在內的廣泛問題，交換意見。但有記者問到是否有討論「台灣有事」相關言論時，高市僅回答「涉及外交事務範疇，不便多做說明」。

另外在24日晚間，傳出是習近平主動打電話給川普，報導指出，習近平特別向川普強調中國對台灣的「歷史權利主張」，同時提醒美方與中國必須攜手維護世界秩序穩定。



回到原文

更多鏡報報導

41J肉聲／剛與習近平通話 川普今早急call高市早苗！通話內容曝光

香港史上最大惡火！宏福苑已44死279人失聯 3人被控「誤殺」遭逮

香港宏福苑大火／起火最初影片曝！警鈴沒響也沒人理 42年老屋整修花13.2億元燒出人命