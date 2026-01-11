川普化身戰爭之神 賴政府應警覺

美國總統川普近來對外動作越來越強硬。或許是受到順利俘虜委內瑞拉總統馬杜洛夫婦的激勵，川普現在對使用武力充滿興趣與信心。即便之前他曾試圖將自己打造成「和平締造者」，現在卻毫不在意地將自己轉化為揮舞長矛的「戰爭之神」。

9日川普公開宣示要格陵蘭，「不管他們願不願意」，暗示動武。同一日，他警告伊朗，鎮壓示威就進行軍事打擊。10日，美軍大規模空襲敘利亞ISIS據點，宣稱是要報復去年12月3名美國人士遭殺害的事件。他似乎忘記了去年12月19日美軍已經報復過了。

川普現在的姿態，擺明不再容忍任何人「拒絕」他的要求。除非有實力對抗者，例如擁有「稀土牌」和強大造艦能力的中國，或擁有核武的戰鬥民族俄羅斯。否則誰不「配合」，就打誰，包括盟友。

當然川普可能只是說說。我們仍可理性分析他行動背後的動機。例如川普打委內瑞拉、敘利亞，威脅伊朗、哥倫比亞，這些都是石油國家，川普或許是想透過武力脅迫管理全球石油秩序，要求石油交易需符合美國利益。至於公開宣示「要格陵蘭」則是要轉移焦點。7日美國移民暨海關執法局幹員在明尼蘇達州開槍擊斃一位37歲的3寶媽，已有大量民眾上街抗議。

這很容易讓人想起2020年同樣發生在明尼蘇達州的「佛洛伊德事件」。警察執法不當致人於死，引爆全美大規模示威抗議，直接衝擊川普第2任選舉的選情。有此教訓的川普現在用更具爭議性的「要格陵蘭」轉移民眾焦點，可以理解。這雖權謀，依然是理性計算的產物，可以控管。

真正讓人擔心的是8日川普受訪時表示，他的權力僅受限於「自身的道德」與「頭腦」，不再需要受國際法約束。這就令人不寒而慄了。這表示川普這麼做是因為「我可以」，我有「權力」。這已不是帝國主義復活，更像是羅馬帝國獨裁皇帝的妄為。

動武脅迫很好用，委內瑞拉現在就很配合。然而國際秩序是建立在美國自己也遵守國際法的基礎上。如果美國總統不受國際法拘束，想打誰就打誰，那麼國際秩序就將在武力的基礎上重構，條約成廢紙，武力決定對錯。有實力的大國將各自形成勢力範圍，小國只能「配合」。果如是，台灣是要「配合」1萬公里外的美國，還是200公里外的中國？

這幾日的發展令人不安。別忘了川普上任還不滿1年。以他顛覆世局的速度，3年後任滿世界會變成什麼樣，難以想像。賴政府必須拋棄以往「依賴美國」的心態，否則將難以應付變局。川普對台灣的看法和美國建制派官員不同，賴政府難道還沒警覺嗎？（作者為台灣國際戰略學會執行長）