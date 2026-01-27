川普升韓國關稅！在野批不能對美卑躬屈膝 綠嗆：藍白真的好可憐

記者楊士誼／台北報導

陳培瑜強調，民進黨講的是人民、產業的需求和百工百業的困境，但藍白兩黨面對關稅這件事情，卻還在想著政治鬥爭。（圖／記者楊士誼攝影）

美國總統川普宣布將南韓部分關稅調升至25％，在野陣營則稱台灣不能對美卑躬屈膝。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（27）日直言「真的好可憐，國民黨到目前為止都還在想著政治」，她強調，民進黨講的是人民、產業的需求和百工百業的困境，但藍白兩黨面對關稅這件事情，卻還在想著政治鬥爭。

鍾佳濱表示，川普的一言一行全世界都看在眼裡。美國跟各國的關稅協定的談判從去年四月發動，很多國家歷盡千辛萬苦終於談定。他認為，韓國的例子給美國一個感受，如果談定的交易都可以不算數，那誰還要跟美國來談協定？因此對美國的立場來講，當然是希望談定的事情講好，大家就要照做。鍾佳濱說，台灣是一個守信用的國家，也會希望盟友也信任台灣的承諾，這樣才是能長久行走於國際社會的。

張雅琳表示，一般在談商業合約一定都是遵守兩方的承諾所談出來，合約也是一定要遵守的。國民黨跟民眾黨是認為這樣的協定不夠好嗎？是不是應該多去民間走走，了解產業界的看法？張雅琳指出，如果是站在國家、人民的這一邊，都應該要一起支持。

陳培瑜直言「真的好可憐，國民黨到目前為止都還在想著政治」。她強調，民進黨講的是人民、傳產的需求和百工百業的困境，所以行政團隊下鄉座談，總統也親自出席；所有民進黨區域立委都在自己的區域當中幫產業發聲。「國民黨跟民眾黨，你們真的好可憐，面對關稅這件事情還在想著政治鬥爭」。

