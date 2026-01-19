川普半夜不睡覺又發文威脅 NBA球迷賽場大喊：放過格陵蘭

美國女星凡妮莎威廉斯受邀在英國倫敦的NBA賽事上演唱美國國歌，現場有觀眾大喊「放過格陵蘭」。美聯社



儘管歐洲各國強硬應對，美國總統川普對格陵蘭的威脅仍有增不減。他週日（1/18）又發文稱，「一定會」拿下格陵蘭。而川普對歐洲盟友的霸凌言行明顯引起民間反感，NBA週日在英國倫敦的一場賽事上，有觀眾大喊「放過格陵蘭」表達不滿。

川普於美東時間週日晚間11時左右突然在自家社群媒體Truth Social發文寫著：「北約已經告訴丹麥20年了，『你們必須把俄羅斯的威脅從格陵蘭旁邊趕走』。不幸的是，丹麥完全沒有做到。現在時候到了，一定會做到!!!總統川普」

川普所說的「一定會做到」，顯然是延續他過去一年不斷要求拿下格陵蘭主權的威脅言論。

白宮、丹麥總統府和歐盟均尚未予以回應。格陵蘭長期為丹麥屬地，擁有高度自治權。

川普上週六（1/17）宣布，將於2月1日起對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭等8個歐洲國家的銷美商品徵收10%關稅，直至美國「就格陵蘭島的全面收購達成協議」，6月更將把稅率上調至25%。

路透社報導，歐盟成員將於週四（1/22）對此召開緊急會議。其中一個討論選項是，對來自美國的930億歐元（1077億美元）商品加徵關稅。

美國和歐洲盟友之間因格陵蘭而陷入高度緊張，民間也明顯出現反美情緒。

美國職業籃球聯盟（NBA）週日在倫敦舉行海外賽事，由曼菲斯灰熊隊（Memphis Grizzlies）對戰奧蘭多魔術隊（Orlando Magic）。美國女星凡妮莎威廉斯（Vanessa Williams）受邀獻唱美國國歌。

從網路流傳畫面可見，凡妮莎威廉斯開始演唱後約30秒，現場有一名男子高喊「放過格陵蘭」（Leave Greenland alone），現場隨即爆出熱烈掌聲和歡呼聲呼應，但凡妮莎威廉斯未受影響，繼續完成演唱。

這天在倫敦NBA賽事上發生的「反美情緒」並非首例。川普去年多次揚言要併吞加拿大，成為「美國第51州」時，也有加拿大球迷在籃球和冰球賽事上對美國國歌發出噓聲。

