川普危險了？華府草坪驚見神祕數字「8647」警方急封鎖現場 背後意涵曝光

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川普即將迎來80大壽，白宮草坪卻出現4個數字，讓警方不敢大意。（翻攝自White House Flickr）

美國總統川普即將在14日迎來自己的80大壽，然而近日華府特區的國家廣場草坪上，卻發現被人留下了「8647」這4個數字，背後隱含對川普不利的訊息，警方立刻封鎖現場進行調查，白宮發言人也做出回應。

綜合《CNN》等外媒報導，川普計劃在週日他生日當天，於華府白宮的草坪上舉辦「UFC終極格鬥冠軍賽」，進行一場熱鬧的慶祝活動。然而在活動開始前幾天，這塊草地卻出現了神祕數字「8647」，讓白宮官方繃緊神經。

華盛頓特區的國家廣場草坪上出現「8647」，警方不敢大意，已出手展開調查。（翻攝自EarthCam）

8647是什麼？

據悉，「86」一詞在美式俚語中，代表的意思是「去除」或「拿掉」某個東西，例如在餐廳點餐時，如果不想要某個食材，就可以請服務生「86 it」；後來也引伸出拒絕、取消的意思。而「47」指的則是美國第47任總統川普，「8647」常被用來表示反對川普。

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據報，國家廣場的草坪上不知何時出現了這4個數字，儘管部分字體並不明顯，從地面上看也不容易辨認，但可以從華盛頓紀念碑頂部的即時影像看得出來。

警方封鎖現場進行調查 白宮發聲譴責

有目擊者指出，週四下午1點左右，有幾輛緊急車輛封鎖該區域，美國特勤局和聯邦調查局表示，此事將交由美國公園警察處理，警方正在負責調查這些標記的來源，執法部門消息人士向CNN透露，一旦找到嫌疑人，特勤局將與公園警察合作。

美國特勤局和聯邦調查局都表示，此事將交由美國公園警察處理，兩機構表示公園警察正在負責調查這些標記。一位執法部門消息人士告訴《CNN》，一旦找到嫌疑人，特勤局將與公園警察合作。

白宮發言人英格爾（Davis Ingle）也向《CNN》表示，「任何參與或支持政治暴力、暗殺文化的人，都必須受到最嚴厲的譴責」。

川普上任前就經歷兩次槍擊，今年4月白宮記者晚宴才驚傳槍響，如今白宮又要為川普舉辦大型的「生日派對」活動，開放人群進場同歡，屆時維安工作勢必將面臨考驗。

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