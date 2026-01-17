川普即將出手？FAA突發「60天飛航公告」 籲中南美航班提高警覺

美國與中南美洲緊張情勢持續加劇，美國聯邦航空總署（FAA）16日發布飛航公告，警告各家航空公司在飛越中美洲與部分南美地區時務必提高警覺，理由是存在潛在的軍事活動和GPS干擾風險，這項警告從週五當日開始生效，並將持續60天。

根據《路透社》報導，FAA已針對飛行員發布警告，且該項提醒範圍相當廣泛，涵蓋墨西哥和其他中美洲國家，還有厄瓜多、哥倫比亞以及東太平洋部分空域。在委內瑞拉遭到攻擊後，FAA便限制了整個加勒比海地區的航班，導致多家主要航空公司取消了數百個航班，對民航飛安造成實質威脅。

廣告 廣告

事實上，在川普大規模集結軍力襲擊委內瑞拉，並在軍事行動中逮捕該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）之後，美國與中南美洲部分地區的緊張關係日益加劇，川普除了曾暗示可能會對哥倫比亞採取軍事行動之外，上週更怒轟墨西哥已被販毒集團控制，揚言美國可能會透過打擊陸地目標來殲滅毒梟。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

打擊毒品！美最大戰艦「福特號」打擊群赴加勒比海 美委局勢升溫

美國蒙大拿州機場驚傳撞機事故！ 濃煙直竄天際

賴清德過境恐因「川習會」生變？ 美國務院重申：符合慣例立場