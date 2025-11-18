川普即將批准向沙烏地出售「F-35戰機」！以色列憂削弱其軍事質量優勢

美國總統川普（左）、沙烏地王儲沙爾曼（右）。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間17日表示，他將批准向沙烏地阿拉伯出售先進的F-35戰鬥機，這一舉動顯示華盛頓在向阿拉伯國家轉讓高端武器時政策的重大轉變。

據卡達《半島電視台》報導，川普17日在白宮宣布此消息，恰逢沙烏地王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）預計在翌日訪美。川普告訴記者：「我們將出售F-35。他們想買，我計劃成行。他們一直是我們的好盟友。」

此舉對利雅德（Riyadh）而言無疑是一大勝利，尤其是在川普試圖促使沙烏地與以色列建立正式外交關係，作為《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）的一部分之際。

廣告 廣告

然而，沙烏地官員多次重申，該國仍堅持阿拉伯和平倡議（Arab Peace Initiative），該倡議規定只有在建立可行的巴勒斯坦國家後，才會承認以色列。然而，以色列至今仍每天違反巴勒斯坦加薩（Gaza）地區的停火協議。

據悉，F-35戰鬥機由全球最大的國防工業承包商「洛克希德馬丁」（Lockheed Martin）製造，被廣泛認為是全球最先進的戰機，具備高度隱形與先進雷達規避技術，使敵方防禦系統難以探測。

這項可能的武器交易也引發了外界對美國外交政策，持續支持以色列「軍事質量優勢」（Qualitative Military Edge，QME）的疑慮。該政策最早由前美國總統詹森（Lyndon Johnson）於1968年提出，並在雷根（Ronald Reagan）總統任內正式採納，成為美國現行法律中的明確規定。

該政策40多年來一直指導華盛頓在中東的武器銷售政策，歷屆美國政府都承諾，將保障以色列在面對區域聯軍時，仍能保持QME及打贏勝仗的能力。因此部分以色列官員表達反對，認為向沙烏地出售F-35戰機，可能削弱以色列在該地區的軍事霸權地位。

前以色列軍隊副參謀長、在野政黨政治人物高蘭（Yair Golan）指出，這一決定可能在中東引發「軍備競賽」，並破壞以色列多年來保持的優勢。他同時批評以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府「屢屢失敗」，並表示：「以色列安全數十年來依賴的QME正在被浪費。」

以色列國家安全部長本-格維爾（Itamar Ben-Gvir）也強調，以色列必須維持在地區的空中優勢。他向《猶太新聞聯合社》（Jewish News Syndicate，JNS）表示：「不能混淆的是，我們願意向任何真正希望伸出援手，且不傷害以色列的人遞出橄欖枝，但我們必須確保軍事優勢。」

川普在沙爾曼訪美前夕宣布F-35交易的時機，也凸顯了美國政府試圖深化與利雅德關係的中東戰略意圖。依照過往歷史，美國在應對以色列表達顧慮時，要麼會降低對阿拉伯國家出售武器的規格，要麼會向以色列提供升級版本的額外設備，以維持平衡。

當被問及可能與沙烏地的F-35交易時，川普提到美國6月對伊朗的攻擊，稱這次行動「摧毀了」伊朗的核設施，而沙烏地並未參與攻擊。另根據《沙特通訊社》（Saudi Press Agency，SPA）報導，沙爾曼此次赴美前，也收到了伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）的親筆信件，但內容未披露。

若F-35交易成行，沙烏地將成為首個加入F-35計畫的阿拉伯國家。回顧2020年，川普也曾批准向阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）出售F-35戰機，條件是阿布達比（Abu Dhabi）必須與以色列建立正式外交關係，但在2021年拜登（Joe Biden）接任總統後，由於國會對技術安全的疑慮，該交易最終告吹。有鑑於美國國會有權否決總統及國務卿批准的武器銷售案，美沙2國的交易仍充滿變數。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台大電機系學長發400份雞排捍衛校譽 身分曝光是YouTuber

台人吃披薩公審 日本餐廳能共食？達人曝潛規則「台客吃拉麵踩過雷」

刮刮樂中1萬沒領就離開！彩券行PO文找幸運兒 網讚爆：良心店家