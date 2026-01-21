川普去達沃斯遲到 美財長：請歐洲深呼一口氣，坐下來等川普說明格陵蘭

美國財政部長貝森特1月20日在瑞士達沃斯的世界經濟論壇上發言。路透社



美國總統川普前往瑞士達沃斯的行程，因為空軍一號專機的故障問題，換機後重新出發，將會遲到。已在達沃斯世界經濟論壇（WEF）會場的美國財政部長貝森特說，歐洲人不要對川普索取格陵蘭有這麼大的反應，應該深呼吸，坐下來等川普抵達說明他的計畫。

貝森特週三（21日）當地時間早上在記者會上表示，他預計川普會遲到大約3小時。

針對這次最受關注的川普要求格陵蘭收為美國國土、引起歐洲激烈反彈的狀況，貝森特說：「對於那些動員軍隊（去格陵蘭）的國家，我不確定這到底想傳達什麼信號。對我來說，這看起來就是唐吉軻德式的行為（quixotic）。」

反之，貝森特勸歐洲人冷靜，先坐下來等川普抵達，他說：「就像我在解放日（川普去年宣布對全球課徵對等關稅）之後，曾經說過的，我告訴大家，先深呼吸，不要膝反射地表現出我們所看到的這種憤怒。他們（歐洲）為什麼不坐下來，等川普總統抵達後聽聽他的論點？因為我認為他們會被說服的。」

川普持續要求丹麥把屬地格陵蘭賣給美國，表示取得格陵蘭對美國的安全至關重要，他甚至不排除使用「非和平」手段取得。在歐洲人的耳朵中，這就像是美國要對自己的北約盟國開戰，進行侵略。一旦如此，第二次世界大戰結束後長達80多年的跨大西洋歐美合作夥伴關係，將面臨前所未有的挑戰。

但與此同時，貝森特點出去年川普「解放日」之後的狀況，也在暗示事情狀況沒有表面上看起來這麼糟。投資人在去年4月遭受川普對等關稅震撼後，曾經猛烈拋售使全球金融市場遭遇崩跌，但之後陸續發現真正實踐的關稅沒有那麼苛刻，最後市場信心回升，2025年成為股市飆漲的一年。

