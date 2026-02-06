即時中心／高睿鴻報導

台灣近年積極與眾多民主國家深化外交關係，如今也逐漸收穫成果；例如美國，身為我國最堅實的盟友之一，更是不斷高調表態挺台，總統川普（Donald Trump）日前又簽署《2026綜合撥款法案》（Consolidated Appropriations Act, 2026），其中的14.5億美元（約459億台幣）將撥給台灣防衛相關預算。值得注意的是，該法案還明文規定，禁止將任何資金用於「不準確描繪台灣地位（納入中國版圖）」的地圖。

廣告 廣告

據悉，川普簽署《2026財政年度綜合撥款法案》後，也終結了部分政府機關的停擺；先前在眾議院，該法取得217票、214反對，最終得以通過。其中，此法案將為加強與台灣的安全合作撥款10億美元、更換國防物資及償還美國提供的國防服務約1.5億、另有3億美元用於對外軍事融資，共計14.5億。

該法明文規範，撥給國防安全合作局的資金，當中10億美元得用於「台灣安全合作倡議」，持續到2027年9月30日。《國防安全合作法案》（DSCA）將該計畫定義為：透過加強台灣武裝部隊、中央政府安全部隊和中央政府安全機構的能力，使台灣能維持足夠自衛能力，以遏制脅迫和侵略。該計劃還旨在提升台灣中央政府強化這些部隊的能力。

根據該法案，該資金將用來協助台灣，購買新的國防裝備、服務、以及軍事教育和訓練。另外，3億美元的對外軍事融資，將以贈款形式提供，指定用於「援助台灣」。

該法案也規定，所有資金均不得用於「製作、取得、展示任何不準確描繪台灣及其管轄島嶼、社會經濟制度的地圖」。據悉，此條款由眾議員帝夫尼（Tom Tiffany）所提，他之前也曾提出類似法案，禁止將台灣描繪成中國的一部分。

原文出處：快新聞／川普又出手挺台了！撥款459億防衛台灣 嚴禁地圖「畫入中國領土」

更多民視新聞報導

館長嗆藍「罷免完膨脹」！曝黨內「千瘡百孔」：把自己打死

魏哲家見高市早苗「熊本二廠改3奈米」！駐日代表李逸洋：中國應該氣得急跳腳吧

台股早盤狂殺6百點！幸盤中回穩終場微跌18點 台積電收1780元

