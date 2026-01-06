川普又動歪腦筋，格陵蘭總理怒吼「我們不是委內瑞拉！」《經濟學人》：美國併吞野心恐讓北約「網內互打」

川普「吃下西半球」的野心似乎沒有極限。才剛閃電突襲委內瑞拉、將強人總統馬杜洛（Nicolas Maduro）上銬帶走，盛氣凌人的川普隨即將目光轉向北極，4日再次公開宣稱「基於國家安全，我們需要格陵蘭」。 《經濟學人》分析，這回沒人敢把川普當成開玩笑，因為他祭出「分裂」與「利誘」兩手策略步步進逼，試圖繞過丹麥直接拿下這塊戰略要地。面對川普強勢推行的「門羅主義 2.0」，丹麥與歐盟陷入前所未有的恐慌，擔心同為北約盟國，如今卻要為了這塊北極領土反目成仇。

「基於國安，我們需要格陵蘭」

1 月 4 日，川普在空軍一號上對記者直言：「從國家安全角度來看，我們需要格陵蘭。」讓美國再次偉大（MAGA）的宣傳機器隨即啟動。川普核心幕僚米勒（Stephen Miller）的妻子凱蒂・米勒（Katie Miller），隨即在社群媒體貼出一張壓著星條旗的格陵蘭地圖，僅留下一個英文單字的註解：「即將到來（SOON）」。

川普將此舉比作 19 世紀排除外國勢力干預西半球的「門羅主義」（Monroe Doctrine），他表示：「格陵蘭的戰略地位太重要了⋯⋯那裡到處都是俄羅斯和中國的船隻。」

《經濟學人》指出，這番話就像川普一貫的作風，很難確定他的意圖到底有多認真。到目前為止，他提出了一堆理由來說明為何覬覦這塊領土：獲取自然資源、為格陵蘭人實現繁榮，以及加強美國的國家安全。雖然直接併吞的可能性仍然不大，但川普的言論應該被認真對待：他似乎決心在任期結束前，加強美國對這座北極島嶼的影響力、並改變其地位。

不只是嘴砲？美國祭出「分裂與利誘」兩手策略

川普的最新表態，讓格陵蘭、丹麥以及歐洲大部分地區都同感震驚。一年前，川普對這個隸屬於丹麥、擁有 5.6 萬人口的北極自治領地發出威脅時，歐洲領導人多半報以嘲笑和反感。但這次不同了：美國政府似乎是有備而來，採取雙管齊下的策略。

煽動獨立，分裂丹麥： 副總統范斯（J.D. Vance）早在 2025 年 3 月就曾公開批評丹麥「辜負」格陵蘭人，暗示他支持格陵蘭獨立，並稱美國將「從那裡開始與格陵蘭人民進行對話」。此外，中央情報局（CIA）與國家安全局（NSA）已加強對當地獨立運動的監控，並尋找親美勢力。丹麥政府去年甚至為了間諜活動與美國影響力行動，三度傳召美國外交官抗議。丹麥軍事情報部門也在去年 12 月的年度威脅評估中，提出了對美國的擔憂。

繞過丹麥，直接利誘： 與此同時，越來越多傳言指出川普政府正在擬定一份協議要提交給格陵蘭。美國官員已討論向格陵蘭提出所謂的《自由聯合協定》（COFA），也就是美國與太平洋小國簽署的協議，提供免稅貿易優惠換取美軍自由進駐。川普多次將此情況形容為「能讓當地人致富的大型房地產交易」。

丹麥政府已經表態不能接受川普的想法，強調格陵蘭已經擁有一個美軍基地，這已給予山姆大叔在當地運作的廣泛空間。根據美國與丹麥的條約，美國在格陵蘭部署的軍隊數量沒有明確限制，且任何增加或變化部署可能需要丹麥的同意。然而據報美國官員曾跳過丹麥、直接尋求與格陵蘭政府直接會談，所幸迄今為止遭到回絕。

歐洲恐慌：北約第5條竟用來防美國？

《衛報》稱，面對盟友的「掠奪」意圖，格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen） 5日貼文強硬回應：「真的夠了！不要再施壓、不要再影射、不要再有併吞的幻想。」他說：「我們不認為國家會在一夜之間被接管。格陵蘭島不能與委內瑞拉相提並論。我們是一個民主國家。」

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）則懇求川普放棄威脅，並補充說這些威脅「應該被認真對待」，他 5 日在電視節目中撂下狠話：「如果美國決定對另一個北約國家發動軍事攻擊，那麼一切都將終結——這包括北約，也包括二戰後的全球安全，」

歐洲國家也迅速團結起來：所有北歐和波羅的海國家領導人都重申支持格陵蘭和丹麥的主權，英國和法國也是如此。英國首相施凱爾（Keir Starmer）受訪時告訴 BBC：「格陵蘭和丹麥王國將決定格陵蘭的未來，而且只有他們才能決定。丹麥是歐洲的親密盟友，也是北約盟友，格陵蘭的未來非常重要，正如我所說，它屬於丹麥王國，屬於格陵蘭，而且只屬於他們。」

無論如何，川普政府針對格陵蘭的一再聲明，再次證明了「川普國度」（Trumpland）對歐洲發自內心的厭惡。儘管歐洲領導人極力淡化威脅，但這場爭端已呈現出一種超現實的特質。1月5日，德國外交部長於公開確認，格陵蘭受《北大西洋公約》（NATO）第五條（集體自衛權）保護——只是，這次防範的對象竟然是北約的老大哥美國。 格陵蘭親獨議員芬克（Kuno Fencker）無奈表示，「格陵蘭處於門羅主義範圍內，我們知道這意味著什麼。

