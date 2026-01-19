川普又怒了！沒拿到諾貝爾獎 致信挪威總理：我不再有義務考慮和平

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

據美國公共電視網（PBS）報導，美國總統川普不惜對8個歐洲盟國祭出關稅威脅，堅持取得格陵蘭島的背後原因，可能與諾貝爾和平獎有關。川普今（19）日致函挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Støre），「既然貴國決定不頒發諾貝爾和平獎給我，我不再覺得有義務只考慮和平」，將轉為對美國有利的決策。

美國總統川普不滿沒有拿到和平獎。（圖／川普臉書粉專）

川普今日致函給挪威總理，強調他已阻止8場以上的戰爭卻未受到肯定，直言既然挪威決定不頒發和平獎給他，他今後將不再有義務從和平的角度思考，而是轉為專注在對美國有利的決策，「雖然和平仍會是主要因素，但我現在可以思考什麼才是對美國有利且恰當的。」而這封信不僅寫給挪威總理，還經由美國國家安全會議人員，轉發給多名歐洲國家駐華府大使。

廣告 廣告

川普在信中除了抱怨不滿和平獎外，也提及格陵蘭島的主權問題，川普質疑，丹麥僅在數百年前有1艘船在格陵蘭登陸，不能因此說格陵蘭是丹麥的，且丹麥無法保護該片土地免於俄羅斯和中國的威脅，川普強調，「除非我們對格陵蘭擁有完全且徹底的控制權，否則世界是不安全的。」

據悉，挪威總理辦公室目前尚未對於川普的信函做出正式回應。

更多FTNN新聞網報導

才拍板台美關稅15％！川普爽呼「賺進數千億美元」：美國史上最強盛

馬查多赴白宮拜會川普 贈諾貝爾和平獎獎章：歷史性的一天

伊朗暴力鎮壓傳萬人喪命！ 美連2日發布撤僑令：公民立刻離境

