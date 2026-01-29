川普又想炸伊朗？五角大廈披薩指數連日飆高

▲美國國防部（又稱五角大廈）。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國與伊朗又起爭端？美國總統川普28日又警告，美軍艦隊正駛向伊朗，呼籲德黑蘭坐上談判桌，否則將遭受攻擊。觀測美國國防部動態的五角大廈「披薩指數」，也出現異常飆升，被視為軍事風暴可能即將到來。

追蹤美國國防部動態的X帳號「五角大廈披薩報告」（Pentagon Pizza Report）29日發文，指截至美東時間28日傍晚6時45分，五角大廈周邊多家披薩店客流量異常激增，遠高於平均；到晚間8時50分，客流量仍比平常還要高。

廣告 廣告

而在前一天，美東時間27日晚間11時45分左右，離國防部最近的達美樂、Papa John披薩店客流量也高於往常，當時距離打烊僅剩15分鐘。

「披薩指數」源自1990年代初期，情報界觀察到有重大國際危機、政府部門集體加班，五角大廈旁的披薩店訂單量就會激增，也因此被視為潛在軍事衝突或重大決策發生前的非官方觀察指飆。

伊朗自去年底爆發全國性反政府示威，德黑蘭當局血腥鎮壓，已造成約5800名示威者死亡。川普28日警告，一支龐大的艦隊正駛向伊朗，如同在委內瑞拉一樣，已準備好完成任務。

川普也警告伊朗「時間不多了」，呼籲德黑蘭儘快「坐上談判桌」，否則將會面對比去年美軍轟炸核設施的「午夜之錘行動」（Operation Midnight Hammer），還要更加強烈得多的攻擊。

與此同時，美國中央司令部也證實，美國航母「林肯號」打擊群已經抵達指定海域，美國空軍中央司令部也在中東進行為期多天的空中演習。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）回應，伊朗武裝部隊已經做好準備，將對任何侵犯領土、領空或領海的行為做出「立即且強力」的反擊。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

美軍恐兵臨城下！伊朗部隊高度戒備 放話將「史無前例」回應攻擊

美軍艦隊已準備好出任務！川普嗆伊朗「時間不多了」：快回談判桌

不只林肯號？川普爆料：一支「美麗的艦隊」正華麗航向伊朗