川普又批台灣搶晶片 台股嚇崩

美國總統川普17日在白宮受訪時表示，美國晶片產業將在未來數年「重新崛起」，原因並非前總統拜登推動的《晶片法》，而是他的關稅政策發揮決定性作用，一年內就會「佔據很大一部分晶片市場」。川普還多次點名台灣，批評美國過去「愚蠢地」將晶片製造拱手讓人，導致今日「幾乎100％的晶片都產自台灣，實在很丟人」。

美媒《POLITICO》12日報導，美國要求台灣對美投資金額落在韓國的3500億美元和日本的5500億美元之間，而台灣則力求在本月底前敲定整份協議。昨早傳來川普急欲讓美國重回晶片製造王國地位，台股開低走低，台積電重挫40元，收在1405元，台股指數跳水691點，2萬7千點大關失守，終場收在2萬6756點。匯市同樣烏雲罩頂，新台幣18日終場收在31.217元、貶值3.7分，不只連續6個交易日收黑，更來到近半年最低價。

川普強調 非拜登晶片法所賜

川普17日在橢圓形辦公室，答覆H-1B簽證政策時，他先表示美國需要引進外籍人才，彌補國內的技術缺口，接著他突然提到台灣。川普舉晶片生產為例，稱美國早年擁有完整產業鏈，後來卻非常愚蠢地將市場拱手讓給台灣，現在台灣已經幾乎佔有100％市場。若美國希望恢復晶片產能，就必須強化本土技術，「如果想生產晶片，必須先培訓美國人民」，若美國當時有像他一樣的總統，就不會讓晶片產業外移。

川普強調美國正在扭轉局面，一年內就會佔據很大一部分晶片市場，並在數年內重返關鍵地位，但這並非拜登任內的《晶片法》所賜，而是因為他推出的關稅政策。

發展本土半導體 國家才安全

川普語氣尖銳地批評，過去美國政府向海外企業發放數十億美元，卻沒有帶回美國應得的產能，最終「他們把我們的錢都偷走了」。川普說，真正推動晶片製造商回流的不是資金補助，而是關稅壓力，「或許全球大部分晶片製造商都會回到美國，這才是它們應該在的地方」。

川普並預告，美國已從關稅收穫數千億，約在明年中以排富形式向民眾發放「數千美元股息」，並以部分資金償還國債。

川普說，關稅不僅帶來收入，更重要的是保護了本土企業。他再次提起半導體，指出美國曾擁有完整產業，但因為缺乏貿易防護工具而被「掠奪」，使產業鏈大舉外移至台灣與韓國，「但主要是台灣」。如今企業之所以承諾回歸美國，是因為不回歸就必須承擔非常高昂的關稅，因此回流勢在必行。

川普並進一步將關稅定位為國安策略，強調「經濟安全就是國家安全」。他表示，美國多年來被其他國家利用關稅剝削，如今關稅讓美國有能力保護自己。

跌幅亞股居中 證期局信心喊話

台股18日單日跌幅達2.52％，國泰證期顧問處協理蔡明翰說，除川普痛罵台灣偷走晶片生意外，美股四大指數重挫也有關，市場預期聯準會12月降息機率變低，資金挪移、台股動能不足，而美股已跌破季線，台股離季線還有一千多點，更讓台股陷入補跌困境。

證期局副局長高晶萍18日信心喊話，台股跌幅在亞股中居中，金管會持續關注國際情勢變化，適時再祭出相應措施。

美國在台協會（AIT）昨日下午在臉書貼出台北辦事處處長谷立言出席美國250周年與台灣美國商會75周年紀念活動的照片與致詞。谷立言表示，美台正攜手打造一個可信賴的AI夥伴關係，這層夥伴關係是以民主架構、技術卓越與共同繁榮為根基。美國貢獻演算法、架構與志向，台灣則端出製造力、執行力與追求卓越的紀律。

稍後，AIT在臉書單獨貼出谷立言與前總統蔡英文在美國商會的同框照，並強調專注支持台灣，「以實力求和平」。