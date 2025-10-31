即時中心／林耿郁報導

美國聯邦政府關門滿一個月。川普政府計劃自今（1）日起，暫停全美食品補助券發放，但遭聯邦法院緊急制止。麻薩諸塞州與羅德島州2名法官，昨（31）日先後裁定，農業部（USDA）不得在政府停擺期間中止「補充營養援助（SNAP）計畫」，下令政府動用備用金（contingency funds）確保援助如期發放。

不准餓肚子！綜合外媒報導，這項補貼計畫俗稱「食物券」或「糧食券」，每月為約4,200萬名低收入美國民眾提供食物補貼，總成本高達每月85至90億美元（約新台幣2,615億至2,768億元）。

補助資格為家庭收入低於「聯邦貧窮線」 130%，例如單人家庭月收入低於1,632美元（約新台幣5.1萬），雙人家庭則為2,215美元（約新台幣6.8萬元）。

法院下令政府動用緊急預備金 不令「野有餓莩」

羅德島聯邦地方法院法官麥康奈爾（John McConnell）指出，USDA手中仍有 52.5億美元（約新台幣1,615億元）應急資金可供動用，政府卻片面宣布停發補助，將對民眾造成「無法彌補」的傷害。

麥康奈爾要求USDA儘速動用該筆資金，若有不足，再研議是否可動用另一筆約230億美元（約新台幣7,076億元）的緊急經費。

稍早前，麻州聯邦地方法院法官塔瓦尼（Indira Talwani）亦裁定USDA的法律解釋錯誤，並接受25個民主黨執政州及華府提出的訴訟。

塔瓦尼指稱，政府誤稱停擺期間，無法動用食品補助備用資金，但「事實上」法律並沒禁止動支這筆款項。

兩名法官判決均要求農業部，最遲於下週一向法院回報執行方式。

川普政府負嵎頑抗 稱備用金不可「自由支用」

農業部長羅林斯（Brooke Rollins）對法院與州政府的指控強烈反駁，稱民主黨聲稱USDA「有錢卻不發」是「謊言」。

她表示，該筆應急基金僅能在「國會已撥款SNAP補助」的前提下啟用，而目前並無新預算案通過，因此USDA法律上無法主動給錢。

羅林斯還強調，該基金主要用於災害或其他緊急事件，不能用來「補貼政府關門造成的預算缺口」；似乎將與法院裁定對抗到底。

原文出處：快新聞／川普又敗！美政府關門滿月 2法院下令動支預備金撥補食物券

