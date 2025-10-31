川普又敗！美政府關門滿月 2法院下令動支預備金撥補食物券
川普又敗！美政府關門滿月 2法院下令動支預備金撥補食物券
即時中心／林耿郁報導
美國聯邦政府關門滿一個月。川普政府計劃自今（1）日起，暫停全美食品補助券發放，但遭聯邦法院緊急制止。麻薩諸塞州與羅德島州2名法官，昨（31）日先後裁定，農業部（USDA）不得在政府停擺期間中止「補充營養援助（SNAP）計畫」，下令政府動用備用金（contingency funds）確保援助如期發放。
不准餓肚子！綜合外媒報導，這項補貼計畫俗稱「食物券」或「糧食券」，每月為約4,200萬名低收入美國民眾提供食物補貼，總成本高達每月85至90億美元（約新台幣2,615億至2,768億元）。
補助資格為家庭收入低於「聯邦貧窮線」 130%，例如單人家庭月收入低於1,632美元（約新台幣5.1萬），雙人家庭則為2,215美元（約新台幣6.8萬元）。
法院下令政府動用緊急預備金 不令「野有餓莩」
羅德島聯邦地方法院法官麥康奈爾（John McConnell）指出，USDA手中仍有 52.5億美元（約新台幣1,615億元）應急資金可供動用，政府卻片面宣布停發補助，將對民眾造成「無法彌補」的傷害。
麥康奈爾要求USDA儘速動用該筆資金，若有不足，再研議是否可動用另一筆約230億美元（約新台幣7,076億元）的緊急經費。
稍早前，麻州聯邦地方法院法官塔瓦尼（Indira Talwani）亦裁定USDA的法律解釋錯誤，並接受25個民主黨執政州及華府提出的訴訟。
塔瓦尼指稱，政府誤稱停擺期間，無法動用食品補助備用資金，但「事實上」法律並沒禁止動支這筆款項。
兩名法官判決均要求農業部，最遲於下週一向法院回報執行方式。
川普政府負嵎頑抗 稱備用金不可「自由支用」
農業部長羅林斯（Brooke Rollins）對法院與州政府的指控強烈反駁，稱民主黨聲稱USDA「有錢卻不發」是「謊言」。
她表示，該筆應急基金僅能在「國會已撥款SNAP補助」的前提下啟用，而目前並無新預算案通過，因此USDA法律上無法主動給錢。
羅林斯還強調，該基金主要用於災害或其他緊急事件，不能用來「補貼政府關門造成的預算缺口」；似乎將與法院裁定對抗到底。
原文出處：快新聞／川普又敗！美政府關門滿月 2法院下令動支預備金撥補食物券
更多民視新聞報導
民調剩四成！川普政府拒提供食物券資金 遭25州政府聯手提告
川普藉政府關門推動大裁員 白宮:可能砍掉數千人
關門滿月！美國政府停擺持續 恐釀嚴重政經風暴
其他人也在看
獨居老人外出住家遭闖空門 保險箱遭竊損失240萬
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 高雄市小港區一名獨居的王姓老婦人，昨（30）日下午出門返家後，發現家中一只小型保險箱被搬走，保險箱中放有金項鍊、現金與銀行定存單等，初步損失金額約240萬元，家屬氣憤表示：「大白天都能闖空門搬走保險箱，實在太誇張。」警方目前已調閱周邊監視器進行追查。 王婦表示，她平日獨居在小港區鳳西街，昨日下午3點外出，直到晚上8點...匯流新聞網 ・ 19 小時前
韓中峰會登場前 北韓：朝鮮半島非核化是白日夢
北韓官媒中央通信社(KCNA)報導，北韓今天(1日)表示，朝鮮半島非核化是個不切實際的「白日夢」。南韓已表示，將在今天稍後和中國舉行的峰會上討論這個議題。 報導引述北韓外務省副相朴明浩(Pak Myong Ho)的聲明指出，南韓還是沒有意識到它極力否認北韓是個核武國家、並談論著實現非核化的白日夢，只不過是暴露出它的缺乏常識罷了。 中國國家主席習近平與南韓總統李在明(Lee Jae Myung)，今天將在慶州(Gyeongju)的亞太經濟合作會議(APEC)論壇場邊舉行峰會。 南韓總統府10月31日表示，習近平與李在明將討論朝鮮半島非核化問題。 北韓已表示，作為核武國家的地位不可逆轉，並為擁核辯護，稱這是因應美國核威脅「不可避免的選擇」。中央廣播電台 ・ 1 小時前
警察加班費比勞工基本時薪還低？ 行政院：持續研修相關津貼規定
警察真辛苦，民進黨立委楊曜近日向行政院提出書面質詢表示，初任基層員警的加班時薪僅為182元，低於勞工的基本時薪及加班費，建請行政院檢討警察超勤時薪數額，對此，行政院書面回覆強調，警察是按月支薪，非按時計酬，且加班費屬上班時間以外執行職務補償，與按時計酬工資性質有別，並無低於基本工資。同時也已核定深夜自由時報 ・ 44 分鐘前
APEC領袖會議開幕 台美雙邊會晤 討論供應鏈
APEC領袖會議31日開幕，我領袖代表林信義與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）進行雙邊會晤，貝森特晚間透...聯合新聞網 ・ 1 小時前
APEC領袖會議 台日場邊交流 推動會談
APEC領袖會議31日在南韓慶州開幕，東道主南韓總統李在明在會場歡迎與會者，我領袖代表林信義九點半抵達現場，大會主持人宣...聯合新聞網 ・ 1 小時前
災後重建條例三讀 救助不受門牌限制
花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情嚴重，立法院會昨三讀「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」，經費上限三百億元，協助光復鄉、鳳林鎮及...聯合新聞網 ・ 1 小時前
謝龍介台南首掛看板 吳怡農遞選台北市長意願書
2026年選舉動起來。表態參選下屆台南市長的國民黨立委謝龍介昨發布首波「團結台南聯合看板」，刻意選在回收業者「龍宗清」公...聯合新聞網 ・ 1 小時前
「地表最強戰車」成軍…官兵臂章繡「Taiwan ARMY」變亮點！一票人嗨翻
國軍向美採購的M1A2T首支戰車營，昨天（10月31日）成軍服役，總統賴清德親自，在新竹湖口營區主持換裝成軍典禮，並校閱陸軍裝甲584旅聯兵三營全體官兵。國防部也在社群分享儀式照片，其中嗅出M1A2T戰車的軍人臂章，繡上「Taiwan ARMY」。不少網友留言，「這臂章太帥了」；但也有人反對「ROC呢？」。三立新聞網 setn.com ・ 53 分鐘前
鄭麗文接受德媒專訪「未放棄武力保台決心」、「普亭非獨裁」
國民黨主席當選人鄭麗文接受「德國之聲」專訪時表示，相信兩岸的矛盾可以用和平來化解，但她也強調「我們也沒有放棄武力保衛台灣...聯合新聞網 ・ 1 小時前
鄭麗文稱普丁非獨裁者 吳崑玉怒批「這句」
【論壇中心／綜合報導】國民黨主席當選人鄭麗文接受媒體《德國之聲》的專訪，訪談中鄭麗文表示「普丁並不是獨裁者！他是民主選出來的領袖，這樣子的帽子扣上去太不合理，也不太不公平」，這番話讓記者大為震驚，表示「普丁不是獨裁者？這個是開啟了一個新的國際理論」。民視 ・ 36 分鐘前
李在明見黃仁勳 發下豪語「南韓當印太AI首都」
輝達昨宣布，將與南韓政府、三星、ＳＫ、現代汽車與NAVER Cloud展開重大合作，用廿六萬顆ＧＰＵ（圖形處理器）打造南...聯合新聞網 ・ 1 小時前
川普以緊急狀態推對等關稅 聯邦參院否決 待最高院裁決
美國聯邦參議院10月30日通過一項決議，要求取消川普政府4月初推出「對等關稅」所援引的「國家緊急狀態」。不過基於眾議院不會對參院通過的決議進行投票，因此對等關稅政策的最終結果，尚須取決於最高法院裁決。中時新聞網 ・ 3 小時前
2028不一定推盧秀燕？鄭麗文：還有這兩人
[NOWnews今日新聞]國民黨準黨主席鄭麗文即將上任，面對2028大選，過去多人都認為台中市長盧秀燕是最強母雞，不過鄭麗文卻說，「恐怕不只一位」，引發議論。鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時表...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民進黨近期陸續拍板2026縣市長人選，其中高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩，將面臨「4搶1」提名大戰。正國會掌門人、外交部長林佳龍昨（29）日震撼表態，力挺同派系林岱樺，並為其宣傳造勢晚會，引發討論。對此，高雄市長陳其邁今（30）日回應，尊重初選機制，也尊重選對會布局與協調。林佳龍昨晚突然於臉書發文，表態支持林岱樺，並誇讚其「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取」，獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。因此，他邀請市民站出來為高雄加油，更幫忙宣傳林岱樺將於岡山舉行的造勢晚會。對此，陳其邁表示，尊重黨內民主制度，且幾位候選人表現很有風度，最近都提出非常好的政策。他也強調，幾位立委過去在立法院是好同事，皆認真爭取並支持高雄預算。陳其邁認為，初選過程當中，隨著選舉節奏難免有快、有慢，也有不同布局，中央選對會則會負責協調相關事項。因此他尊重初選機制，也尊重選對會的布局跟協調。原文出處：快新聞／支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了 更多民視新聞報導挺林岱樺參選高市長惹議 林佳龍：盼給她空間好好向支持者說明中國、北韓慘了？川普批准南韓造核動力潛艇 總統李在明談判成功行政院出手修法！故意殺人、兒虐致死判處無期或逾10年 不得假釋民視影音 ・ 1 天前
替林岱樺站台引炸鍋！王義川：不出席造勢
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選白熱化，黨內派系正國會成員日前相繼宣傳民進黨立委林岱樺的造勢晚會，引起外界批評，「正國會」民進黨發言人卓冠廷今（31）日下午向民眾致歉，並收回他的表態，而綠...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
堅持普丁非獨裁者 鄭麗文：他是一票一票選出來的
[Newtalk新聞] 國民黨新任主席鄭麗文日前接受接受《德國之聲》專訪，談及俄烏戰爭，鄭麗文稱，俄羅斯總統普丁「並不是獨裁者 」，而是民主選出來的領袖。鄭麗文今（31日）下午再重申，俄羅斯在蘇聯解體之後，很快就進行民主化的轉型，民主選舉已經行之多年。 《德國之聲》專訪期間，鄭麗文說道，她認為俄烏戰爭不應該爆發。就《德國之聲》記者談到：「歐洲人已經認清了，今天如果一個戰爭要爆發，當面對的是一個獨裁者的話，能夠決定的是這個獨裁者，而不是其他的民主政權。」鄭麗文則說：「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖。」 《德國之聲》記者質疑說：「普丁不是獨裁者，你這是開啟了一個新的國際理論，你認為普丁…」。鄭麗文則重申，普丁是民主選舉產生。 面對引起於輿論爭議，甚至在接受《德國之聲》專訪期間，與記者辯論交鋒。鄭麗文下午回應，的確，這可能跟熟悉的媒體訪問非常不一樣，很特別也很有趣，但她去接受訪問前，黨內人士就提醒，這個媒體的記者的行事風格比較特殊一點。 鄭麗文接著說，不過，這沒有關係，不管大家的態度是什麼，對他們有什麼樣的成見或誤解，她都希望能有越來越多溝通對話的機會，讓更多的朋友更了解國民黨的主張新頭殼 ・ 14 小時前
有信心贏何欣純 林家興宣示再戰屯區立委
[NOWnews今日新聞]年前4名年輕人組成「台中F4」參選區域立委，當選的3人後來被稱為「盧媽3子」，唯一落選的林家興，昨晚在臉書發500字長文，表態爭取參選2028台中立委，有信心戰贏已被提名參選...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
新北左流右新疫苗開打 長者接種熱度比去年增1.3倍
（記者陳志仁／新北報導）新北市「左流右新」疫苗接種活動自10月1日開打至今已逾一個月，65歲以上長者接種流感及 […]引新聞 ・ 12 小時前
賴：堅決反侵略、反推進統一
川習會後不到24小時，賴清德總統10月31日出席國軍M1A2T「地表最強戰車」成軍典禮，讚揚國防實力更上一層樓，並重申只有實力才能帶來真和平，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對一國兩制。在野立委呼籲，三軍統帥發言不宜過火，面對軍備較強的大陸，應以智慧溝通，而非憑藉武力抗衡。中時新聞網 ・ 3 小時前
溫朗東稱難挺林岱樺退選惹議 綠營批自知選不上反踩同志「忘恩負義」
溫朗東昨日晚間指出，自己想了一整天，應該怎麼幫夥伴說話。想來想去，還是過不了自己這關。「我只能退出派系，退出選舉。」林岱樺過去涉貪被起訴、反同婚、偏向宗教的法案，這些爭議，自己可以尊重她捍衛自己的清白與信仰，但無法為她背書。她可以自己努力，自己不批評，但...CTWANT ・ 20 小時前