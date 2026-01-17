川普又有新動作?美國FAA急發通知：中南美航班警戒!

潛在的軍事活動與GPS干擾風險，美國FAA針對行經中南美洲空域的班機，發布飛航公告。 （圖／翻攝自X平台 @petemuntean）

[Newtalk新聞] 美國總統川普近期在中南美洲連番出手，區域局勢快速升溫！美國聯邦航空總署（FAA）近日針對中美洲及部分南美洲空域發布飛航警告，提醒航空業者在相關航線飛行時務必提高警覺。

FAA於16日發布「飛航公告」（NOTAM），警告範圍涵蓋墨西哥及其他中美洲國家，並包括厄瓜多、哥倫比亞以及東太平洋部分空域，主因是當地潛在軍事行動增加，且可能出現GPS訊號干擾，對飛航安全構成風險。這項警告自16日起生效，為期60天。

FAA指出，航空公司與飛行員必須採取額外預防措施，以因應導航系統受干擾或突發軍事行動帶來的風險。這次警告發布的時機，正值美國與拉丁美洲局勢明顯升溫之際。

川普政府日前在加勒比海南部大規模部署美軍，並對委內瑞拉採取軍事行動，在一次行動中強行抓捕委內瑞拉總統馬杜洛，引發區域高度緊張。川普也多次對外放話，暗示不排除對哥倫比亞等國採取進一步軍事行動，上週更公開指控墨西哥遭毒品集團掌控，揚言可能進行精準地面打擊，以剷除毒梟勢力。

近期美軍的軍事行動已對民航安全造成實際影響。FAA署長貝德福德透露，自美軍對委內瑞拉動武後，當局一度限制整個加勒比海地區的航班，迫使多家主要航空公司取消數百架次航班。上個月，一架捷藍航空由古拉索飛往紐約的客機，在距離委內瑞拉海岸約64公里處，差點與一架未開啟雷達轉發器的美國空軍加油機相撞，所幸機師即時採取閃避動作，才避免發生空難。

