川普又要出手了？白宮突發文「天佑美軍」、披薩指數飆升

美國政府對委內瑞拉發動的突襲被視為相當成功的一次軍事行動，總統川普相當滿意，陸續再對伊朗、格陵蘭等國放話稱，美軍不排除動用武力解決問題。而白宮12日早上突然發出的貼文提到天佑美軍，令外界猜測是否川普政府又有新軍事動作。

美國白宮的新貼文引發猜測，美軍是否又要有動作。（圖／美聯社）

白宮的官方X帳號在台灣時間12日早上發出一則貼文，內容寫道「我們有三件事要說… 上帝保佑我們的軍隊、上帝保佑美國、我們才剛開始。」

伊朗國內近期爆發反政府示威，抗議行動越演越烈，最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）態度強硬，將示威者定調為國外勢力代理人，切斷國內網路，似是要進行暴力鎮壓。對此，川普先前曾數度放話稱，若伊朗當局對人民使用武力，那麼美國也將介入。

另一方面，在美軍突襲委內瑞接並活捉總統馬杜洛後，川普開始將目標放在格陵蘭身上，由於其戰略位置及豐富的自然資源，川普揚言無論如何都要將格陵蘭收歸美國所有。受到丹麥及歐洲各國強烈反對。

而就在白宮的貼文發出的同時，五角大廈的披薩指數也異常飆升，截至美東時間11日下午4點左右，國防部附近有多家披薩店都顯示店內客流量高於平均。也讓外界不禁猜測，美軍是否已準備好動作。

