川普又要烏克蘭辦選舉 澤倫斯基回「60到90天內」

美國總統川普12月9日向烏克蘭提出要求，盼其在與俄羅斯交戰期間舉行總統大選，引發基輔方面立即回應。烏克蘭總統澤倫斯基指出，若美國國會與歐洲盟友能提供必要協助，他願意在未來數月內推動投票。然而，戰時選舉牽動安全、合法性與國內政治團結，引發烏克蘭政壇不同聲音。



川普日前接受《政客》（Politico）採訪時批評，烏克蘭過久未舉行選舉，並質疑其以戰爭為由延後投票的正當性。他認為，基輔當局的戰時特殊措施已弱化其民主形象，直言「到某個程度，就不再是民主了」。當被問及是否認為應該立即投票時，川普表示「現在是重要時刻」，主張烏克蘭應恢復民主程序。

澤倫斯基提出「60到90天內」方案



面對美方的公開施壓，澤倫斯基強調選舉屬於烏克蘭內部事務，但也展現彈性，表示一旦國際夥伴提出可行方案，他願在「60到90天內」做好安排。他透露，美歐若能協助確保軍人、流離失所民眾、以及被占領地區居民的投票安全，選舉就能在戰時條件下運作。雖然烏克蘭憲法於戒嚴時禁止選舉，但澤倫斯基暗示，若國際協助到位，他願意推動必要法律調整，以因應戰時的特殊情勢。

烏克蘭國內也出現反對聲音。反對黨「聲音黨」國會議員拉赫馬寧（Serhiy Rakhmanin）警告，戰時選舉恐造成國家分裂，形容「這會造成傷害，只會幫助敵人」。他表示，在三軍統帥仍需帶領國家作戰的情況下，「沒有那種奢侈」能承受政治紛爭。

澤倫斯基則點出兩項關鍵難題：其一是安全，包括如何讓前線軍人及境內外的流離群眾安全投票；其二是合法性，因現行選舉法並未針對戰時環境設計，需國會進行修訂。他說已向國會與國際夥伴提出請求，希望收到具體方案後即投入選務準備。

基輔希望兩周內安排與美高層會面



在與歐洲各國領袖磋商後，澤倫斯基也透露，基輔希望在兩周內安排與美國高層會面，討論援助與外交方向。他並表示，若俄羅斯同意，烏克蘭願意接受「停止攻擊對方能源基礎設施」的安排，作為可能的和平協商基礎之一。

澤倫斯基的五年任期已於2024年5月屆滿，但因戰爭而延後選舉。在川普政府強化對基輔施壓、推動烏俄和平議程的背景下，烏克蘭是否將在戰火中開啟選舉程序，已成為國際關注焦點。



