川普又開嗆烏克蘭「不知感恩」！怒轟：對美國的付出毫無感激

即時中心／高睿鴻報導

美國總統川普（Donald Trump）自上任後便不斷宣稱，要親手解決從2022年延續至今的俄烏全面戰爭，但烏方遲遲不願接受俄羅斯開出的高昂「停火條件」，所以調停一直無法成功。最近，美國、歐洲及烏克蘭高層，又在瑞士日內瓦辦會談，川普再提「28點俄烏和平計畫」；然而，或許是因為仍無法取得共識，川普竟再次將炮口對準烏克蘭、怒嗆烏高層「對美國的付出毫無感激」。

川普在個人社群平台「真實社群」寫道，他接手了「一場本不該發生的戰爭」，並稱這場戰役，對任何人來說都很失敗、特別是對因此無辜死亡的上百萬人；他又說，「烏克蘭領導層對我們的付出毫無感激、歐洲也仍繼續向俄羅斯買石油」。

除了罵烏克蘭、嗆歐洲盟友，川普還順帶開嗆前美國總統（Joe Biden），認為就是因為前任政府政策錯誤，才會造成現在的局面。但另一方面，對於戰爭始作俑者俄羅斯，川普仍延續過往的態度，選擇輕輕放下、未有過多的譴責。

川普另也表示，如今美國堅持對北約（NATO）軍售、讓後者將這些耗費巨資的武器供給烏克蘭；但反觀前美國總統拜登，當初的態度是「全部免費、免費、免費」，還另外掏腰包花「大筆錢」援烏。

川普甚至還嗆聲，若非2020年美國政權遭到「激進左翼民主黨人的操縱和竊取」、並讓拜登當選總統，俄國總統普丁就不會認為「我的機會來了」，進而決定開戰；他強調，這就是一場不該發生的戰爭，上百萬人還因此白白罹難。

