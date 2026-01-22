川普又TACO了？台股早盤大漲逾600點！ 台積電衝上1,770元、台達電一度攻漲停

台股加權指數今（22）日早盤至上午10時左右，大漲逾 500 點或 1.6%。 圖：GoogleFinance

[Newtalk新聞] 川普又成功示範一次「TACO」交易？受到美國撤回因格陵蘭島問題而對歐洲 8 國加徵關稅的激勵，美股四大指數周三（21日）反彈收紅，亞股市場今（22）日也跟隨華爾街的漲勢反彈。

台股加權指數今（22）日早盤開高，漲點逾 600 點，最高衝上 31,858.82 點，創歷史新高。台積電早盤最高漲 30 元，達 1,770 元，逼近歷史最高價 1,780 元；台達電（2308）開盤沒多久一度「亮燈」，目前報 1,235 元，上漲 8.8%；鴻海（2317）則上漲 3.2%，暫報 226 元。

今早，由韓國股市（KOSPI）領漲亞洲股市，一度突破 5,000 點大關，上漲逾 1.6%。其中，電池製造商三星 SDI 飆漲 13.27%，權植股三星電子漲 3.14%；SK 海力士漲 3.5%；日股方面，日經指數大漲 846.14 點或 1.6%，報 53,620.78 點；東證指數漲近 1%，報 3,622.82 點。

台股熱門類股方面，記憶體股王群聯（8299）早盤直奔漲停 2,095 元、DRAM 模組廠威剛（3260）也攻漲停 298.5 元，「DRAM 雙雄」南亞科（2408）、華邦電（2344）勁揚逾 5%；先前表現低迷的「老 AI」族群，今日也甦醒，廣達（2382）、緯創（3231）漲逾 1%，仁寶（2324）、英業達（2356）勁揚超過 6%。

收購題材發酵 光寶、宇智全亮燈

至於前一天重訊宣布公開收購網通廠宇智（6470）的光寶科（2301），今日股價也直攻漲停177 元，有 1.7 萬等著買，宇智也跳空漲停在 49.85 元同歡，更有逾 12 萬張買單排隊等買。

光寶科董事會通過以每股現金新台幣 54 元，公開收購宇智網通已發行普通股之股份，預定最低收購數量為 7,538,820 股（約占宇智網通已發行股份 20%），以 37,694,100 股為最高收購數量（約占宇智網通已發行股份 100%），公開收購期間自今年 1 月 23 日起至 3 月 12 日止。本次公開收購條件成就，須以實際應賣股數達最低收購數量門檻。

不對歐洲加關稅 川普又 TACO？

川普周三表示，已和北約（NATO）就格陵蘭問題達成框架協議，包括美國與其歐洲盟友獲得礦產開採權，以及在「金穹」防禦系統等方面展開合作；並表示，不會在 2 月 1 日對丹麥和其他歐洲國家加關稅，也不會動用武力佔領該島。先前，川普試圖吞併格陵蘭（丹麥的自治領土）的野心，引發了外界對北約可能破裂的擔憂。

格陵蘭島稀土儲量位居世界第八。川普已將發展稀土供應鏈作為美國產業政策的核心目標，以盼減少美國對中國的依賴。稀土主要用於製造磁鐵，而磁鐵是武器系統、電動車、電子產品和其他重要產業的關鍵零件原料。

對此，美國著名財經評論員克萊默（Jim Cramer）周三在節目中「瘋狂金錢」直言，投資人採取行動的時候可能來了。「川普總統的幾乎每一項舉措都會對股市產生巨大影響，我認為他自己也明白這一點。」但他指出，現在的情況，與川普第一任期時相比，有一個關鍵的區別。

克萊默說：「川普（連任後）更傾向讓市場下跌，而不是上漲。做好準備吧。未來三年應該會有很多不錯的買入機會。」認為投資人去年就已了解到，華爾街對川普的政策反應強烈——無論這些政策只是威脅，還是實際要實施。 「從貿易政策、稅收政策、資本回報政策到軍事政策，這些政策對股市的影響，除了利率走向外，其他任何因素都更為重要，」

